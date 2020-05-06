Американский актер Николас Кейдж появится в новом сериале "Король тигров". Это первый сериал за всю историю карьеры актера.

Об этом сообщает издание Variety.

Известный американский актер, обладатель премий “Оскар” и “Золотой глобус” Николас Кейдж исполнит роль владельца зоопарка в новом 8-эпизодном сериале “Король тигров” от Imagine Television и CBS Television Studios.

“Король тигров” — это история о эксцентричном владельце зоопарка в Оклахоме Джо Шрайбвогеле (Джо Экзотик), который всеми силами борется за сохранение парка и тигров, проживающих в нем.

Джо Экзотик — реально существующий человек. Он считается самым плодовитым разводчиком тигров в США. В 2019 году Джо был осужден за 17 инцидентов жестокого обращения с животными, убийстве и заговоре с целью убийства. Он отбывает 22-летний срок в федеральной тюрьме.

В 2020 году Netflix выпустил документальный фильм из восьми частей “Король тигров: убийство, беспредел и безумие” о Экзотике и его вражде с Кэрол Баскин — активисткой и исполнительным директором организации Big Cat Rescue Corp., которая оказывает помощь пострадавшим диким животным.

В основе сюжета сериала от CBS легла статья журнала Texas Monthly “Джо Экзотик: Темное путешествие в мир дикого мужчины”. Ознакомиться с ней можно по ссылке.

Стоит отметить, что “Король тигров” станет первым сериалом с Кейджем за всю историю его карьеры.

О дате выхода нового сериала не сообщается.

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