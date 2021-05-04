Гурт Nirvana звинуватили у крадіжці ілюстрації до "Божественної комедії" Аліг'єрі. Спадкоємиця британського художника Чарльза Вільфріда Скотт-Джайлза стверджує, що з 1989 року група використовувала малюнок її діда для товарів на підтримку свого альбому.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Скотт-Джайлз намалював карту пекла для перекладу “Інферно” Данте, який вперше надрукували ще у 1949 році. Його онука Джоселін Банді помітила схожість між дизайном свого діда та товарами гурту Nirvana, які з’явилися 40 років потому, лише у січні цього року.

Як йдеться у позові, зображення, “практично ідентичне ілюстрації Скотт-Джайлза”, друкували на футболках, вінілі, брелоках, нашивках та іншому мерчі від Nirvana.

Фото: Blabbermouth

Попередньо гурт заявляв, що цю ілюстрацію створив сам Курт Кобейн або ж вона була публічною, тому авторське право на неї вже не розповсюджувалося. Наразі позивачка Джоселін Банді просить гурт принити використання ілюстрації в США та за кордоном.

Довідка. Курт Кобейн — лідер Nirvana, один з основоположників музичного стилю гранж. Колектив випустив три студійні й один концертний альбоми. Nirvana розпалася в 1994 році після самогубства Кобейна. Загальний тираж проданих записів колективу (у тому числі компіляцій і перевидань) відтоді перевищив 80 мільйонів екземплярів.