Об этом Добкин сообщил в своем Instagram-аккаунте.
В Stories экс-нардеп опубликовал видео, на котором Алла в студии звукозаписи поет песню.
“Я такая импозантная, но ноги мои ватные
От одного твоего взгляда плавится сердце мое.
Не, не виноватая, любовь невероятная,
А я такая странная, потому что от тебя…
Мур-мур мурашки и снова тук-тук сердечко
Мне не нужен твой бумажник, просто надень колечко”, – поет девушка.
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В своих Stories Алла перерепостила поздравления от своих друзей, среди которых певицы Санта Димопулас и Даша Астафьева, а также блогеры Кирилл Скачков, Лиля Багирова и другие.
- В 2017 году Алла Добкина вышла замуж. Свадьбу праздновали в Турции в курортном городе Мармарис. 22 октября 2018 года Алла родила мальчика.