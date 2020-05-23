Об этом Добкин сообщил в своем Instagram-аккаунте.

В Stories экс-нардеп опубликовал видео, на котором Алла в студии звукозаписи поет песню.

“Я такая импозантная, но ноги мои ватные

От одного твоего взгляда плавится сердце мое.

Не, не виноватая, любовь невероятная,

А я такая странная, потому что от тебя…

Мур-мур мурашки и снова тук-тук сердечко

Мне не нужен твой бумажник, просто надень колечко”, – поет девушка.

 

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ADMood – Мур Мур ⠀ 🔜 29.05 ❗️ ⠀ #admood #мурмур

Публикация от @ admood.7

В своих Stories Алла перерепостила поздравления от своих друзей, среди которых певицы Санта Димопулас и Даша Астафьева, а также блогеры Кирилл Скачков, Лиля Багирова и другие.

  • В 2017 году Алла Добкина вышла замуж. Свадьбу праздновали в Турции в курортном городе Мармарис. 22 октября 2018 года Алла родила мальчика.