Об этом она рассказала в интервью норвежской газете VG.
Среди последователей Дурека – Гвинет Пэлтроу, Джеймс Ван Дер Бик и Нина Добрев.
Влюбленные планировали жить вместе на территории США до начала пандемии коронавируса, но из-за закрытия границ почти год не виделись и жили на разных континентах.
“Прямо сейчас есть COVID-19, и это сложно спланировать, но мы планируем переехать со временем”, – сказала 49-летняя принцесса.
Она отметила, что дочери переедут вместе с ней. При этом, принцесса не продает дом в Норвегии и планирует со временем вернуться туда или просто приезжать в гости.
“Мы все равно сохраним дом в Ломмедалене. У нас должен быть дом в Норвегии. Мы все еще будем здесь много раз. Мы не можем полностью покинуть прекрасную Норвегию”, – рассказала она.
К слову, о романе шамана и принцессы стало известно в мае 2019 года.
- 26 марта 41-летний шведский принц Карл Филипп и его 36-летняя жена принцесса София стали родителями в третий раз.