Принцесса Норвегии Марта Луиза заявила о желании вскоре переехать в США. Там живет ее возлюбленный - голливудский шаман Дурек. Вместе с принцессой переедут трое ее дочерей.

Об этом она рассказала в интервью норвежской газете VG.

Среди последователей Дурека – Гвинет Пэлтроу, Джеймс Ван Дер Бик и Нина Добрев.

Влюбленные планировали жить вместе на территории США до начала пандемии коронавируса, но из-за закрытия границ почти год не виделись и жили на разных континентах.

“Прямо сейчас есть COVID-19, и это сложно спланировать, но мы планируем переехать со временем”, – сказала 49-летняя принцесса.

Она отметила, что дочери переедут вместе с ней. При этом, принцесса не продает дом в Норвегии и планирует со временем вернуться туда или просто приезжать в гости.

“Мы все равно сохраним дом в Ломмедалене. У нас должен быть дом в Норвегии. Мы все еще будем здесь много раз. Мы не можем полностью покинуть прекрасную Норвегию”, – рассказала она.

К слову, о романе шамана и принцессы стало известно в мае 2019 года.