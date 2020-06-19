Об этом сообщает американский портал о кино Deadline.
Режиссер, автор фильмов “Семь лет в Тибете” и “Враг у ворот” Жан-Жак Анно снимет драматический фильм о пожаре в соборе Парижской Богоматери.
Известно, что создатели планируют объединить в ленте отснятые фрагменты и архивные кадры пожара. Ленты будет охватывать временной промежуток в 24 часа. В ней будет показана череда событий, которые привели к пожару, и процесс его ликвидации.
Над сценарием работает французский сценарист, лауреат премии “Сезар” Тома Бидеген. Ожидается, что сценарий будет представлен в начале июля, а съемки стартуют в конце года.
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