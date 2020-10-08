Издательство Disney анонсировало новую книгу о Золушке — "Если туфелька подойдет". В ней главная героиня будет полнотелой.

Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Согласно анонсу, новая книга Джули Мерфи, автора бестселлера “Пышка”, которую выпустит издательство Disney, будет своеобразным современным пересказом сказки о Золушке.

“Книга вдохновлена ​​классическими историями сказок, которые мы все знаем и любим, идеально подходит для взрослых читателей, жаждущих современных эскапистских романтических комедий”, — говорится в описании.

По сюжету, главная героиня по имени Синди только что получила диплом дизайнера обуви. Она пытается найти себя в этом деле и работает на мачеху, которая является исполнительным продюсером популярного американского реалити-шоу.

Однажды Синди соглашается стать героиней этого шоу, надеясь, что это поможет ей получить в индустрии моды. Оказывается, что она — единственная полнотелая участница шоу. Выпуск с ней становится популярным, а сама Синди вдохновляет других женщин и призывает их к позитивному отношению к своему телу.

В официальном описании книги также указано, что “Если туфелька подойдет” является первой книгой в новой серии от Disney для взрослых.

Выход “Если туфелька подойдет” запланирован на 3 августа 2021 года.