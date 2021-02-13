Clubhouse - новая социальная сеть, но без текстов, видео или фото. В ее основе только аудио. Сейчас этой сетью не все могут воспользоваться.

#Буквы разбирались, что же такого особенного в новой соцсети.

Clubhouse работает она только на устройствах Apple, а для того, чтобы зарегистрироваться, понадобится приглашение от пользователя. Возможно это не очень удобно для тех, кто хотел бы попробовать что-то новенькое, и, пожалуй, интерес подогревает.

Когда появился Clubhouse?

Clubhouse появился в марте 2020 года. Его создатели – бывшие работники Google – Пол Дэвидсон и Рохан Сет. Замысел создали голосовую соцсеть появился в разгар пандемии коронавируса, когда сотрудникам многих компаний пришлось работать дома.

В Clubhouse можно общаться в режиме реального времени, но без видео – только с помощью обмена Аудиосообщения.

Сначала Clubhouse пользовались люди с IT-сферы. Затем туда присоединялись их друзья. Сейчас в соцсети около двух миллионов пользователей.

После регистрации приложение предложит новому пользователю выбрать интересующие темы: политика, спорт, лайфстайл, стендапов и тому подобное. А, предоставив приложении доступ к списку контактов, можно узнать, кто из них уже пользуется Clubhouse.

Конфиденциальность чатов

Особенностью Clubhouse – является конфиденциальность. После завершения беседы чаты удаляются, поэтому зайти позже и прослушать сообщение уже не получится.

Также нет возможности сделать запись с экрана смартфона – видео в таком случае будет записываться без звука.

Как работает Clubhouse?

Можно присоединиться к уже имеющемуся обсуждения, а можно самому создали свою тему.

Аудиочаты могут быть как закрыть, только для определенного круга людей, так и общедоступные – то есть присоединиться может любой.

Звезды в Clubhouse

31 января в своем Twitter Маск анонсировал, что создаст свой аудиочат и пригласил всех желающих присоединиться.

Но этих желающих было слишком много, не все могли послушать гендиректора Tesla. Поэтому для этого разговора сделали исключение и его записи опубликовали на YouTube.

Facebook хоче створити конкурента Clubhouse

Як пише видання The Verge, Facebook має намір створити конкурента Clubhouse.

Стартап знаходиться на “ранніх стадіях розробки”, тому неясно, коли його запустять і запустять взагалі.

Варто відзначити, що генеральний директор Марк Цукерберг також приєднався до Clubhouse і взяв участь в “кімнаті”, щоб поговорити про майбутнє доповненої і віртуальної реальності. Його присутність в додатку сильно здивувало учасників.

Twitter также работает над конкурентом Clubhouse под названием Spaces, который в настоящее время находится в стадии бета-тестирования. Twitter приобрела компанию Breaker, занимающуюся социальным подкастингом.