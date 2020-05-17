Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Джанлука Вакки опубликовал фотографию со своей 27-летней подругой Шэрон Фонсекой, на которой он обнимает округленный живот.

“Мы вчетвером наслаждаемся прекрасным воскресеньем в l’Eremita”, – подписал фото “танцующий миллионер”.

Ранее Джанлука выложил ролик, сопроводив его интригующим комментарием.

“Счастливого Дня матери! Мы хотели бы поделиться с вами чем-то особенным”, — написали они.

“Сегодня День матери и, разумеется, первая мысль была о моей маме, но затем я должен сказать: когда я представлял, как будет выглядеть мама моего сына, эта женщина обладала чертами Шэрон. И я очень рад поделиться с вами новостью, что мы с ней ждем появления на свет ребенка. Она будет той самой матерью для моего малыша, о которой я долго мечтал”, — объявил он.

Далее слово взяла сама будущая мама. На итальянском она поздравила всех с Днем матери, после чего будущие родители кинулись друг другу в объятия.

Напоминаем, Джанлука Вакки стал известен благодаря видео, в котором он несмотря на свои года бодро танцует со своей молодой девушкой (на тот момент) Джорджией Габриэле на борту яхты под музыку Рики Мартина. В 2016 году ролик сделал его звездой Instagram, с каждым днем его популярность все возрастала.

Джанлука встречается с Шэрон с 2018 года и, само собой, записывает вместе с подругой танцевальные видео.

Переглянути цей допис в Instagram Dancing and playing❤️ @sharfonseca #gvlifestyle #tiktok Допис, поширений Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) 9 Тра 2020 р. о 11:12 PDT