2020 рік був для техаського репера Тревіса Скотта досить успішним – він випустив безліч синглів, що лідирувала в чартах, а також став співавтором саундтрека до оскароносному фільму Крістофера Нолана “Тенет”. Він також домігся успіху не тільки в музиці, а й у співпраці з гігантом спортивного одягу Nike, мережею ресторанів швидкого харчування McDonald’s і масштабної багатокористувацької відеогрою Fortnite. Він навіть співпрацює зі шведським будинком розкішних парфумів Byredo для створення фірмового “космічного” аромату.

Говорячи про кросівках, Скотт опублікував тизер нових кросівок, створених у співпраці з Nike – Travis Scott x Air Jordan 6 “British Khaki”. У відеоролику знявся колишній гравець НБА Річард “Ріп” Хемілтон.

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Скотт спільно з Nike створив низку кросівок, серед яких моделі Air Jordan 1, 4 і 6, а також класичні моделі Air Force 1. Всі вони мають характерну землисту колірну палітру, а також елементи у військовому стилі, такі як потаємні кишені і додаткові застібки.

Нові кросівки “British Khaki” зроблені з грубої замші, оздоблені напівпрозорою фурнітурою. Їхній реліз повинен відбутися у день народження Скотта, 30 квітня (в цю п’ятницю), пише видання Inputmag.

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Раніше повідомлялося, що реліз нових кросівок Air Jordan 4 University Blue відбудеться 21 квітня.