Про це йдеться на сайті Академії.

Нагороду зможуть отримати автори, композитори, продюсери, які хоча б якось брали участь в створенні альбому для того чи іншого виконавця. Для цього потрібно бути причетним до написання хоча б одного з десяти треків в альбомі.

До цього Академія передбачала, що нагороду в номінації “Кращий альбом” зможуть отримати тільки ті, хто є автором хоча б 33% матеріалу альбому (правило діяло з 2017 року).

Приміром, якщо номінантом премії у 2022 році стане Джастін Бібер та його альбом “Справедливість”, то претендентами на нагороду одночасно стануть близько 50 осіб. Якщо номінують альбом Аріани Гранде “Positions”, то нагороду зможуть отримати 35 осіб.

Чому це важливо? Часто авторами одного треку можуть бути кілька осіб. Це стосується як тексту, так і музики. Кожен з них має свою частку в авторських правах, а значить заслуговує й на визнання та найвищу музичну нагороду. Як приклад, хіт Джастіна Бібера “Peaches” написали 10 авторів.

До слова, премію Grammy у 2022 році зможуть отримати пісні та альбоми, які вийдуть в період з 1 вересня 2020 року по 30 вересня 2021 року.