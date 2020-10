Об этом сообщили в Walt Disney Studio.

Ранее сообщалось, что премьера анимационного фильма должна состояться 17 июня, однако из-за пандемии коронавируса релиз был перенесен. В июне в студии сообщили, что новая дата выхода “Души” в прокат — 20 ноября.

Теперь стало известно, что “Душа” не выйдет в кинотеатрах. Мультфильм будет доступен для просмотра к рождественским праздникам на стриминговом сервисе Disney.

Disney and Pixar’s Soul will be streaming exclusively on Disney+ on December 25th. ✨ #PixarSoul #DisneyPlus pic.twitter.com/n98lZSfAQa

— Walt Disney Studios (@DisneyStudios) October 8, 2020