Полнометражный мультфильм "Душа" (Soul) от Disney и Pixar получится сразу на стримингових сервисах, минуя кинотеатры.

Об этом сообщили в Walt Disney Studio.

Ранее сообщалось, что премьера анимационного фильма должна состояться 17 июня, однако из-за пандемии коронавируса релиз был перенесен. В июне в студии сообщили, что новая дата выхода “Души” в прокат — 20 ноября.

Теперь стало известно, что “Душа” не выйдет в кинотеатрах. Мультфильм будет доступен для просмотра к рождественским праздникам на стриминговом сервисе Disney.

“Душа” від Disney та Pixar транслюватиметься виключно на Disney+ з 25 грудня”, — йдеться у повідомленні.

Disney and Pixar’s Soul will be streaming exclusively on Disney+ on December 25th. ✨ #PixarSoul #DisneyPlus pic.twitter.com/n98lZSfAQa — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) October 8, 2020

Согласно анонсу, мультфильм “Душа” расскажет об учителе музыки, который мечтает начать работать в джазовом кафе. Однако его планам мешает судьба — с ним происходит несчастный случай, и его душа отделяется от тела. В свободном полете она попадает на “семинар”, который проходят души для повышения уровня квалификации, прежде чем “прикрепиться” к новорожденному.