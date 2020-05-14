Об этом пишет Variety.

Анимационная комедия, созданная Джастином Ройлендом и Майком МакМаханом, рассказывает историю четырех инопланетян, которые сбегают из своего взрывающегося родного мира, и теперь вынуждены жить среди землян.

Сервис Hulu утверждает, что за первые несколько дней после премьеры уже более 40 % пользователей посмотрели весь сезон, состоящий из 8 эпизодов.

  • Ранее в сети появился трейлер второй части четвертого сезона популярного анимационного сериала “Рик и Морти”, в котором названа дата премьеры новых эпизодов.