Об этом пишет Variety.
Анимационная комедия, созданная Джастином Ройлендом и Майком МакМаханом, рассказывает историю четырех инопланетян, которые сбегают из своего взрывающегося родного мира, и теперь вынуждены жить среди землян.
Сервис Hulu утверждает, что за первые несколько дней после премьеры уже более 40 % пользователей посмотрели весь сезон, состоящий из 8 эпизодов.
- Ранее в сети появился трейлер второй части четвертого сезона популярного анимационного сериала “Рик и Морти”, в котором названа дата премьеры новых эпизодов.