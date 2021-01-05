Американская актриса Таня Робертс, которую вчера объявили умершей, оказалась жива. Сейчас она в тяжелом состоянии в реанимации.

Об этом сообщает Associated Press.

Таня Робертс, которая сыграла девушку Джеймса Бонда в фильме “Взгляд на убийство”, была госпитализирована после того, как упала во время прогулки с собаками. Накануне ее представитель сообщил о ее смерти, но сегодня опроверг эту информацию. Тем не менее он уточнил, что Робертс находится в тяжелом состоянии в реанимации.

По словам Пингеля, ошибка произошла из-за того, что многолетний партнер Робертс Лэнс О’Брайен расплывчато сообщил CNN о ее критическом состоянии после посещения в больнице, поэтому журналист, вероятно, его неправильно понял.

Лэнс вышел из палаты и сообщил о смерти своей гражданской супруги официальному представителю актрисы Майку Пингелю.

Пингель так и не понял, почему Лэнс решил, что Таня Робертс скончалась, когда она могла просто заснуть или потерять сознание. Тем не менее агент опубликовал сообщение о смерти актрисы.

В понедельник врачи связались с Лэнсом О’Брайаном и сообщили о том, что Таня Робертс жива.