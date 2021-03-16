Об этом сообщают #Буквы.
В частности, новую линейку спортивной одежды бренда представила модель с волосатыми подмышками.
“Здесь есть место для всех женщин”, – говорится в рекламе.
В частности, темнокожая модель представила несколько спортивных топов и леггинсов. Отмечается, что это экологическая коллекция, ведь создана из переработанного полиэстера. Удобные бесшовные комплекты точно понравятся любой женщине.
- Ранее эстонский рэпер Томми Кэш в коллаборации с компанией Adidas создал “самые длинные кроссовки в мире”. Детальнее об этом – в материале.