Об этом сообщают #Буквы.

В частности, новую линейку спортивной одежды бренда представила модель с волосатыми подмышками.

“Здесь есть место для всех женщин”, – говорится в рекламе.

В частности, темнокожая модель представила несколько спортивных топов и леггинсов. Отмечается, что это экологическая коллекция, ведь создана из переработанного полиэстера. Удобные бесшовные комплекты точно понравятся любой женщине.