Ролик опубликован на Youtube-канале Movieclips Trailers
Накануне Disney и 20th Century Fox провели совместное онлайн-мероприятие на площадке [email protected], посвященное фильму “Новые мутанты”, премьера которого ожидается в следующем месяце.
В рамках панельной дискуссии был представлен отрывок из фильма, на котором показано, каким будет его начало. Сцена длится около 3 минут.
Напоним, “Новые мутанты” — это тринадцатый и последний фильм киносерии “Люди Икс” вне киновселенной Marvel.
Лента рассказывает о пяти юных мутантах, которых против их воли держат на секретном объекте. Здесь они обнаруживают у себя суперспособности и начинают борьбу с грехами прошлого ради своего спасения.
Режиссер картины — Джош Бун. Главные роли исполнили Аня Тейлор-Джой, Мейси Уильямс, Чарли Хитон, Генри Зага, Блю Хант.
Изначально фильм должен был выйти 12 апреля 2018-го года. Однако премьера была перенесена на февраль 2019 в связи с одновременным выходом фильма “Дедпул 2”. Позднее премьеру фильма перенесли на август 2019 из-за выхода фильма “Темный Феникс”.
В марте 2019 года Disney приобрела киностудию 21st Century Fox. В августе Disney приняла решение приостановить разработку новых фильмов для студии Fox и переориентировать свою продукцию после сообщения об убытках компании на 170 миллионов долларов.
- Долгожданный трейлер фильма “Новые мутанты” появился только в январе 2020 года.
- В марте стало известно, что актриса Мэйси Уильямс, известная ролью Арьи Старк в “Игре престолов”, исполнит роль лесбиянки в фильме “Новые мутанты”.
- В мае 2020 была названа новая дата премьеры фильма — 24 августа 2020.