Ролик опубликован на Youtube-канале Movieclips Trailers

Накануне Disney и 20th Century Fox провели совместное онлайн-мероприятие на площадке [email protected], посвященное фильму “Новые мутанты”, премьера которого ожидается в следующем месяце.

В рамках панельной дискуссии был представлен отрывок из фильма, на котором показано, каким будет его начало. Сцена длится около 3 минут.

Напоним, “Новые мутанты” — это тринадцатый и последний фильм киносерии “Люди Икс” вне киновселенной Marvel.

Лента рассказывает о пяти юных мутантах, которых против их воли держат на секретном объекте. Здесь они обнаруживают у себя суперспособности и начинают борьбу с грехами прошлого ради своего спасения.

Режиссер картины — Джош Бун. Главные роли исполнили Аня Тейлор-Джой, Мейси Уильямс, Чарли Хитон, Генри Зага, Блю Хант.

Изначально фильм должен был выйти 12 апреля 2018-го года. Однако премьера была перенесена на февраль 2019 в связи с одновременным выходом фильма “Дедпул 2”. Позднее премьеру фильма перенесли на август 2019 из-за выхода фильма “Темный Феникс”.

В марте 2019 года Disney приобрела киностудию 21st Century Fox. В августе Disney приняла решение приостановить разработку новых фильмов для студии Fox и переориентировать свою продукцию после сообщения об убытках компании на 170 миллионов долларов.