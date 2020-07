Женская группа из Южной Кореи Blackpink получила пять титулов в Книге рекордов Гиннесса за клип на новый сингл How You Like That.

Об этом сообщается на сайте Guinness World Records.

26 июня южнокорейский женский коллектив из Сеула Blackpink, исполняющий музыку в жанрах K-pop, хип-хоп, данс-поп, тин-поп, представил новый сингл How You Like That. Это первый сингл группы с момента выхода мини-альбома Kill this love в 2019 году.

В день релиза клип посмотрели 86,3 млн зрителей. Таким образом, клип Blackpink установил сразу три мировых рекорда:

Самое популярное видео на YouTube за 24 часа

Самое популярное музыкальное видео на YouTube за 24 часа

Самое популярное музыкальное видео на YouTube за 24 часа от группы K-pop

Прошлые рекорды были установлены другой популярной южнокорейской группой BTS. До того рекордсменами были Ариана Гранде с клипом на песню “Thank u, next” (55,4 млн просмотров), Тейлор Свифт с “Look What You Made Me Do” (43.2 млн просмотров).

Кроме того, YouTube подтвердил, что во время премьеры клип смотрели одновременно 1,66 млн зрителей. Следовательно, Blackpink установили еще два рекорда:

Самое большое количество зрителей премьеры видео на YouTube

Самое большое количество премьеры музыкального клипа на YouTube

Также Blackpink в настоящее время является самой популярная женской группой на Spotify и музыкальной группой с наибольшим количеством подписчиков на YouTube (на втором месте — One Direction).