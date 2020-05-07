Видео опубликовано на официальном Youtube-канале Netflix.
Как сообщалось ранее, в августе 2018 года вице-президент США Майк Пенс объявил, что Соединенные Штаты Америки, столкнувшись с растущей конкуренцией и угрозами со стороны России и Китая, намерены создать военно-космические силы к 2020 году. В 2019 году Министерство обороны США официально учредило Космическое командование (SPACECOM) в составе американских вооруженных сил США.
Netflix снял комедийный сериал “Космические войска”. Это история о том, в США по приказу президента создают новый вид войск, но созванные госслужащие понятия не имеют, как воплотить в жизнь эта задачу.
Роль генерала войск Марка Нейрде досталась актеру Стиву Кареллу, известными по роли Майкла Скотта в культовом сериале “Офис”. Также в сериале снялись такие кинозвезды, как Джон Малкович, Лайза Кудроу, Джимми Янг и Диана Сильверс.
Премьера “Космических войск” запланирована на 29 мая.
Ранее Netflix поделились первым кадрами нового сериала.
- Актер и режиссер Том Круз совместно с компанией Илона Маска SpaceX и NASA готовится снять фильм в космосе.
- NASA подтвердили, что съемки фильма будут проходить на МКС.