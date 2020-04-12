#Буквы собрали образы украинских и зарубежных знаменитостей.
Некоторые решили “надеть” одеяло вместо подушки, как, например, телеведущая Леся Никитюк.
Экс-солистка группы NIKITA, DJ NANA:
Солист группы O. Torvald Женя Галич:
Ведущая “ТСН” Соломия Витвицкая:
Дочь Оли Поляковой – Маша:
Слава Каминская из группы “НеАнгелы”:
Сергей Мартынюк, вокалист группы “Фиолет”.
Актриса Наталья Денисенко:
Кати Анджел, видеоблогер:
Видеоблогер Juju Fitcats:
Поучаствовали во флешмобе и дети, и даже животные:
Еще немного образов:
- Ранее украинский рэпер и продюсер Потап присоединился к популярному флешмобу FlipTheSwitch. Он примерил платье Насти Каменских и шубку своей собаки по кличке Мими.