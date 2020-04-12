#Буквы собрали образы украинских и зарубежных знаменитостей.

Некоторые решили “надеть” одеяло вместо подушки, как, например, телеведущая Леся Никитюк.

леся никитюк

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Экс-солистка группы NIKITA, DJ NANA:

Экс-солистка группы NIKITA, DJ NANA

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Солист группы O. Torvald Женя Галич:

Женя Галич

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Ведущая “ТСН” Соломия Витвицкая:

ведущая

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Дочь Оли Поляковой – Маша:

Слава Каминская из группы “НеАнгелы”:

Слава Каминская

Сергей Мартынюк, вокалист группы “Фиолет”.

Актриса Наталья Денисенко:

Наталья Денисенко

Кати Анджел, видеоблогер:

Видеоблогер Juju Fitcats:

Поучаствовали во флешмобе и дети, и даже животные:

Еще немного образов: