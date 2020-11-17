44-й президент США Барак Обама создал плейлист A Promised Land из треков, которые он слушал, когда занимал должность.

Соответствующий пост опубликован на его странице в Instagram.

Новый плейлист Обамы отсылает к его первому тому мемуаров, который также называется A Promised Land ( “Земля обетованная”) и должен быть опубликован 17 ноября.

В подборку вошли композиции, которые Обама прослушивал, когда был президентом (2009-2017).

“Музыка играла важную роль на протяжении моей жизни и это было особенно актуально во время моего президентства”, — отметил он.

“Просматривая свои заметки накануне дебатов, я слушал “My 1st song” Jay-Z или “Luck Be a Lady” Фрэнка Синатры. Во время пребывания в Белом доме мы с Мишель приглашали таких артистов, как Стиви Уандер и Глория Эстефан. […] Это были самые разнообразные выступления, которые я всегда буду помнить”, — написал политик, перечислив исполнителей, особенно запомнившихся ему.

В списке воспроизведения бывшего американского лидера есть композиции Ареты Франклин, Эминема, Fleetwood Mac, U2, Майлза Дэвиса, Бейонсе, Боба Дулан и других.

Полный плейлист доступен на Spotify: