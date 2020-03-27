Об этом свидетельствуют посты певицы в Instagram.

У MARUV был запланирован концерт в Сочи (Россия) 24 марта. В 21:00 артистка должна была выступать в “Казино Сочи”. Но концерт не состоялся. Это #Буквам подтвердили в заведении.

“Мы переносим концерты, запланированные на март”, – ответили в казино, подтвердив, что выступления MARUV не было.

Сама певица 18 марта сообщила фанатам о том, что все ее мартовские концерты переносятся, а те, которые запланированы на апрель и май – пока в силе.

При этом, за последнюю неделю MARUV сообщила о том, что вышли для российских шоу с ее участием. Когда происходили съемки – неизвестно, но можно предположить, что недавно.

Так, неделю назад певица написала, что вышел выпуск шоу “Студия “Союз” на телеканале “ТНТ” (Россия). Шоу снимается в Москве.

Пять дней назад MARUV сообщила о выходе шоу “Студия 69” на YouTube.

После того как MARUV рассказала о “предвзятом отношении” со стороны консульства, и о том, что не могла вернуться из России “по объективным причинам”, некоторые фанаты, предположительно из Украины, высказали артистке свое недовольство по этому поводу. Их комментарии артистка назвала “хейтом, буллингом, шэймингом” и “нетерпимостью к чужому образу жизни, самовыражению и свободе”.

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Этот пост о наболевшем. Вот он: Пример нетерпимости к чужому образу жизни, самовыражению и свободе. И это лишь малая часть(((( (Листай карусель) В этом посте я хочу написать о хэйте, шэйминге и буллинге, с которым я очень часто сталкиваюсь. Почему вы считаете, что ваша позиция – единственная правильная и верная, а все, кто думают не так, являются людьми второго сорта? Такая позиция – пережиток средних веков. Мы давно уже ушли вперёд и выросли до демократии и свободы слова и выбора. Кто дал вам хоть одно право так считать? Это чистой воды дискриминация и буллинг, а самое страшное, что в нашей стране такое явление все больше и больше входит в норму жизни((( Именно так и развивается культура замалчивания и морального насилия над личностью. Люди, которые пишут все это говно, неужели вы искренне считаете, что у вас больше прав, чем у остальных, кто думает иначе? Или вы считаете, что вам это добавляет благородности и добропорядочности? Нет, не добавляет! Чему вы учите своих детей? Что вы показываете этими пожеланиями обществу? Вы показываете пример агрессии, травите других, кто отличается от вас.. Вот только жизнь – это сложная штука и долгая нива! Сегодня ты, а завтра тебя. Когда в мире стало круто желать друг другу неудачи и радоваться проблемам других? Я понимаю, что во многом – это из-за своей нереализованности в жизни, потому что жить с постоянной войной в голове и получать радость и удовлетворение, желая другому человеку беды, показывает на сколько все плохо у вас. У всех бывает паника, страх и усталость, и в такие минуты человек ждёт поддержки, а дальше он сам придёт в себя, извинится и поддержит тех, кто рядом. Самое подлое – это добивать, унижать, оскорблять, желать плохого и радоваться безнадёге и беде другого человека. Разве всем неодинаково больно, когда их ударят, оскорбят или унизят? В какую страну и куда ехать на заработки- это личное дело каждого, потому что каждый ищет своё место под солнцем, и это место может быть где угодно! За это нельзя осуждать – это нормально! Продолжение в комментариях👇

Публикация от MARUV (@maruvofficial)

  • Ранее украинская певица Анна Корсун, известная как MARUV, заявляла, что ее дважды обокрали на рейсах компании “Международные авиалинии Украины” (МАУ).