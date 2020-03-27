Певица MARUV заявила о том, что не смогла уехать из Российской Федерации и вернуться в Украину до объявления карантина и закрытия границ "по объективным причинам". Ее посты в соцсетях свидетельствуют о том, что в это время артистка снималась в российских шоу, так как концерты были отменены.

Об этом свидетельствуют посты певицы в Instagram.

У MARUV был запланирован концерт в Сочи (Россия) 24 марта. В 21:00 артистка должна была выступать в “Казино Сочи”. Но концерт не состоялся. Это #Буквам подтвердили в заведении.

“Мы переносим концерты, запланированные на март”, – ответили в казино, подтвердив, что выступления MARUV не было.

Сама певица 18 марта сообщила фанатам о том, что все ее мартовские концерты переносятся, а те, которые запланированы на апрель и май – пока в силе.

При этом, за последнюю неделю MARUV сообщила о том, что вышли для российских шоу с ее участием. Когда происходили съемки – неизвестно, но можно предположить, что недавно.

Так, неделю назад певица написала, что вышел выпуск шоу “Студия “Союз” на телеканале “ТНТ” (Россия). Шоу снимается в Москве.

Пять дней назад MARUV сообщила о выходе шоу “Студия 69” на YouTube.

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После того как MARUV рассказала о “предвзятом отношении” со стороны консульства, и о том, что не могла вернуться из России “по объективным причинам”, некоторые фанаты, предположительно из Украины, высказали артистке свое недовольство по этому поводу. Их комментарии артистка назвала “хейтом, буллингом, шэймингом” и “нетерпимостью к чужому образу жизни, самовыражению и свободе”.