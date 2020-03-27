Об этом свидетельствуют посты певицы в Instagram.
У MARUV был запланирован концерт в Сочи (Россия) 24 марта. В 21:00 артистка должна была выступать в “Казино Сочи”. Но концерт не состоялся. Это #Буквам подтвердили в заведении.
“Мы переносим концерты, запланированные на март”, – ответили в казино, подтвердив, что выступления MARUV не было.
Сама певица 18 марта сообщила фанатам о том, что все ее мартовские концерты переносятся, а те, которые запланированы на апрель и май – пока в силе.
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Attention😜 All the March events will be postponed to later dates when the quarantine is over. As for the April and May shows they have not been rescheduled, so hopefully I'm going to see you soon. I'll keep you updated. Stay safe ) Внимание😜 Все мартовские концерты переносится. Апрельские и Майские концерты пока что в силе🥳. Следите за новостями в моей инсте, я буду держать вас в курсе 🤗
При этом, за последнюю неделю MARUV сообщила о том, что вышли для российских шоу с ее участием. Когда происходили съемки – неизвестно, но можно предположить, что недавно.
Так, неделю назад певица написала, что вышел выпуск шоу “Студия “Союз” на телеканале “ТНТ” (Россия). Шоу снимается в Москве.
Пять дней назад MARUV сообщила о выходе шоу “Студия 69” на YouTube.
После того как MARUV рассказала о “предвзятом отношении” со стороны консульства, и о том, что не могла вернуться из России “по объективным причинам”, некоторые фанаты, предположительно из Украины, высказали артистке свое недовольство по этому поводу. Их комментарии артистка назвала “хейтом, буллингом, шэймингом” и “нетерпимостью к чужому образу жизни, самовыражению и свободе”.
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Этот пост о наболевшем. Вот он: Пример нетерпимости к чужому образу жизни, самовыражению и свободе. И это лишь малая часть(((( (Листай карусель) В этом посте я хочу написать о хэйте, шэйминге и буллинге, с которым я очень часто сталкиваюсь. Почему вы считаете, что ваша позиция – единственная правильная и верная, а все, кто думают не так, являются людьми второго сорта? Такая позиция – пережиток средних веков. Мы давно уже ушли вперёд и выросли до демократии и свободы слова и выбора. Кто дал вам хоть одно право так считать? Это чистой воды дискриминация и буллинг, а самое страшное, что в нашей стране такое явление все больше и больше входит в норму жизни((( Именно так и развивается культура замалчивания и морального насилия над личностью. Люди, которые пишут все это говно, неужели вы искренне считаете, что у вас больше прав, чем у остальных, кто думает иначе? Или вы считаете, что вам это добавляет благородности и добропорядочности? Нет, не добавляет! Чему вы учите своих детей? Что вы показываете этими пожеланиями обществу? Вы показываете пример агрессии, травите других, кто отличается от вас.. Вот только жизнь – это сложная штука и долгая нива! Сегодня ты, а завтра тебя. Когда в мире стало круто желать друг другу неудачи и радоваться проблемам других? Я понимаю, что во многом – это из-за своей нереализованности в жизни, потому что жить с постоянной войной в голове и получать радость и удовлетворение, желая другому человеку беды, показывает на сколько все плохо у вас. У всех бывает паника, страх и усталость, и в такие минуты человек ждёт поддержки, а дальше он сам придёт в себя, извинится и поддержит тех, кто рядом. Самое подлое – это добивать, унижать, оскорблять, желать плохого и радоваться безнадёге и беде другого человека. Разве всем неодинаково больно, когда их ударят, оскорбят или унизят? В какую страну и куда ехать на заработки- это личное дело каждого, потому что каждый ищет своё место под солнцем, и это место может быть где угодно! За это нельзя осуждать – это нормально! Продолжение в комментариях👇
- Ранее украинская певица Анна Корсун, известная как MARUV, заявляла, что ее дважды обокрали на рейсах компании “Международные авиалинии Украины” (МАУ).