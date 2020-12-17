53-летняя кондитер Рози Даммер из Великобритании решила трогательно поблагодарить медиков за их труд накануне Рождества.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Рози Даммер – бывший пилот вертолета Вооруженных сил Великобритании. Женщина более двух недель работала над созданием торта для медиков. Она назвала его “Объятиями на Рождество”.

Так, женщина испекла огромный 6-футовый торт (около двух метров) в виде медсестры, которую ласково обнимает Санта Клауса.

“Этот год был таким странным и трудным для всех, но медицинские работники стали абсолютными героями. Пока мы пытались хоть как-то вернуться в норму, они продолжали работать на передовой пандемии. Они не останавливались, и я считаю нужным поблагодарить их за все, что они сделали”, – сказала Рози.

Кондитер рассказала, что иногда готовила торт до 4 часов утра. Передвигать его помогали трое взрослых мужчин.

Огромный торт состоит из 17 слоев, и каждый из них имеет шоколадно-апельсиновую глазурь. Десерт содержит около 360 тысяч калорий. Кондитер торжественно вручила свое произведение персоналу Королевской больницы Болтона. Им угостились 1200 работников больницы.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Rosie Cake-Diva – Rosie Dummer (@rosiecakediva)