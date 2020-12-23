Объятия одиноких: фото двух овдовевших пингвинов растрогало мир и получило международную премию

Фотография с изображением двух пингвинов, которые "утешают" друг друга в Австралии, стала победителем премии Океанографического журнала Ocean Photograph Awards.

Об этом сообщает BBC.

Автором фотографии стал немецкий фотограф Тобиас Баумгартнер. Фото сделано в месте, которое известно под названием Пирс святой Кильди в Мельбурне. В этой местности живут более 1400 пингвинов.

Местные жители рассказали фотографу, что недавно оба пингвина потеряли своих партнеров. После этого их часто видят вместе. Животные как бы поддерживают друг друга.

На фото изображены так называемые “пингвины-феи”, или малые пингвины – самый маленький вид нелетающих птиц. Их средний рост всего 33 см. За колонией мельбурнских пингвинов наблюдают волонтеры.

“Ко мне подошел волонтер и рассказал, что белая – это старшая леди, которая потеряла своего партнера, и, похоже, это же случилось с младшим самцом слева. С тех пор они регулярно встречались, поддерживали друг друга и стояли вместе и наблюдали за огнями города”, – написал Баумгартнер в Instagram.

Сделать снимок было не просто. Фотограф наблюдал за животными в течение трех ночей. Пингвины постоянно двигались. Ситуацию осложняло и то, что фотограф не мог использовать вспышку, ведь она мог негативно повлиять на состояние пингвинов. Однако ему удалось поймать самый красивый момент.

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