Объявлена дата премьеры новых сезонов «Симпсонов» и «Гриффинов»

Об этом сообщает Entertainment Weekly.

Сообщается, что вечером 27 сентября зрителей ждут премьеры 32-го сезона “Симпсонов”, а следом – девятнадцатый сезон “Гриффинов” и одиннадцатый “Закусочной”. Плюс второй сезон новичка – стартовавшей в прошлом году анимационной комедии “Благословите Хартов” (Bless the Harts).

Издание обращает внимание: в то время, как производство большинства сериалов было из-за распространения новой коронавирусной инфекции приостановлено, анимационные шоу от пандемии практически не пострадали. Поскольку их команды оперативно переключились на удаленку.

Fox готовится выпустить больше шоу в начале осени, включая такие живые действия как новая драма Next, которая снимала эпизоды перед пандемией.