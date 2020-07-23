Covid-19 Украина

обновлено 24.07.2020 в 11:01

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Объявлена дата премьеры новых сезонов «Симпсонов» и «Гриффинов»

Студия Fox объявила даты выходов новых серий очередных сезонов "Симпсонов" и "Гриффинов".

Четверг, 23 июля 2020, 21:58

Об этом сообщает Entertainment Weekly.

Сообщается, что вечером 27 сентября зрителей ждут премьеры 32-го сезона “Симпсонов”, а следом – девятнадцатый сезон “Гриффинов” и одиннадцатый “Закусочной”. Плюс второй сезон новичка – стартовавшей в прошлом году анимационной комедии “Благословите Хартов” (Bless the Harts).

Издание обращает внимание: в то время, как производство большинства сериалов было из-за распространения новой коронавирусной инфекции приостановлено, анимационные шоу от пандемии практически не пострадали. Поскольку их команды оперативно переключились на удаленку.

Fox готовится выпустить больше шоу в начале осени, включая такие живые действия как новая драма Next, которая снимала эпизоды перед пандемией.

Теги: фильм, Симпсоны

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