Об этом она рассказала в интервью изданию Vanity Fair.
Зрители также знают Эль по роли принцессы Авроры в фильме “Малифисента”. С первого взгляда, она производит впечатление скромной и застенчивой девушки, хотя в душе не считает себя таковой.
После того как зрители увидели Эль в роли русской императрицы Екатерины II в сериале “Великая” (The Great), актриса не скрывала – она в восторге от интимных сцен.
“В жизни Екатерина Великая была очень свободна в сексе, и люди порицали ее за это. Секс – большая часть этого сериала, и я рада изучить эту сторону работы”, – высказала свое мнение актриса.
Эль не скрывает – она не боится оголяться перед камерами, так как в повседневной жизни обожает ходить без одежды. По словам актрисы, дома она практически всегда ходит без одежды.
“Лично мне нравится быть голой. Я все время хожу голая по дому. Это часть жизни!” – поделилась Эль.
Интересно, что Эль Фаннинг работает в кинематографе с 2 лет. Она сыграла уже около 60 ролей.
На съемке для Vanity Fair актриса примерила образы таких брендов как Dior, Marc Jacobs, Miu Miu, Bottega Veneta, Saint Laurent, KENNETH IZE и GUCCI.
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