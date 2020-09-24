22-летняя голливудская актриса Эль Фаннинг (Elle Fanning), известная благодаря роли императрицы Екатерины II в сериале "Великая", рассказала о пикантных привычках и о том, почему ей нравится сниматься в интимных сценах.

Об этом она рассказала в интервью изданию Vanity Fair.

Зрители также знают Эль по роли принцессы Авроры в фильме “Малифисента”. С первого взгляда, она производит впечатление скромной и застенчивой девушки, хотя в душе не считает себя таковой.

После того как зрители увидели Эль в роли русской императрицы Екатерины II в сериале “Великая” (The Great), актриса не скрывала – она в восторге от интимных сцен.

“В жизни Екатерина Великая была очень свободна в сексе, и люди порицали ее за это. Секс – большая часть этого сериала, и я рада изучить эту сторону работы”, – высказала свое мнение актриса.

Эль не скрывает – она не боится оголяться перед камерами, так как в повседневной жизни обожает ходить без одежды. По словам актрисы, дома она практически всегда ходит без одежды.

“Лично мне нравится быть голой. Я все время хожу голая по дому. Это часть жизни!” – поделилась Эль.

Интересно, что Эль Фаннинг работает в кинематографе с 2 лет. Она сыграла уже около 60 ролей.

На съемке для Vanity Fair актриса примерила образы таких брендов как Dior, Marc Jacobs, Miu Miu, Bottega Veneta, Saint Laurent, KENNETH IZE и GUCCI.