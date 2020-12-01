Кольцо герцогини Кембриджской, супруги принца Уильяма Кейт Миддлтон с голубым сапфиром и бриллиантами признано самым популярным в мире.

Об этом сообщает издание The Sun.

Так, результаты соцопроса свидетельствуют о том, что кольцо с большим сапфиром овальной формы и 14-ю натуральными бриллиантами популярнее того, которое принц Гарри подарил Меган Маркл.

Ранее владелицей кольца, которое носит Кейт, была принцесса Диана.

Вторую позицию в рейтинге колец заняло кольцо Меган Маркл. Принц Гарри самостоятельно сделал кольцо для своей жены. Для этого он использовал несколько бриллиантов из личной коллекции принцессы Дианы.