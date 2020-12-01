Об этом сообщает издание The Sun.
Так, результаты соцопроса свидетельствуют о том, что кольцо с большим сапфиром овальной формы и 14-ю натуральными бриллиантами популярнее того, которое принц Гарри подарил Меган Маркл.
Ранее владелицей кольца, которое носит Кейт, была принцесса Диана.
Вторую позицию в рейтинге колец заняло кольцо Меган Маркл. Принц Гарри самостоятельно сделал кольцо для своей жены. Для этого он использовал несколько бриллиантов из личной коллекции принцессы Дианы.
- Герцогиня Сассекская Меган Маркл в июле этого года перенесла выкидыш. Меган рассказала о своей потере и отметила, что многие беременности заканчиваются выкидышами, но немногие женщины говорят об этом.