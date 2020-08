Об этом сообщается на сайте фестиваля.

Несмотря на то, что в этом году фестиваль впервые пройдет в онлайн-формате, 2 октября планируется проведение в Одессе и традиционного киноперформанса на Потемкинской лестнице.

Состоится показ немого художественного фильма “Голем, как он пришел в мир”. В этом году легендарному фильму исполняется 100 лет, его покажут под сопровождение камерного оркестра.

В Международную конкурсную программу вошли:

Атлантида / Atlantis, реж. Валентин Васянович, Украина, 2019;

Невидимый / Nematoma, реж. Игнас Йонисас, Латвия/Литва/Украина/Испания, 2019;

На абордаж! / À l’abordage!, реж. Гийом Брак, Франция, 2020;

Звери, которые цепляются за соломинку / Beasts clawing at straws, реж. Ким Йон-Хун, Южная Корея, 2020;

Слуги / Servants, реж. Иван Остроховский, Словакия / Румыния / Чехия / Ирландия, 2020;

Ты умрешь в двадцать / You will die at twenty, реж. Амджаж Абу-Алала, Судан/Франция/Египет/Германия/Норвегия/Катар, 2019;

Арабский блюз / Arab blues, реж. Манель Лабиди, Тунис/Франция, 2019;

Материнство / Maternal, реж. Маура Дельперо, Италия / Аргентина, 2019;

Добровольный год / A voluntary year, реж. Ульрих Колер и Хеннер Винклер, Германия, 2019;

Ужин в Америке / Dinner in America, реж. Адам Регмаєр, США, 2020;

Пылкая любовь / Adoration, реж. Фабрис дю Велз, Бельгия/Франция, 2019;

Товарищ Дракулич / Comrade Drakulich, реж. Марк Бодзсар, Венгрия, 2019.

В Национальную конкурсную программу вошли 7 полнометражных фильмов:

Віктор_Робот / Viktor_Robot, реж. Анатолий Лавренишин, Украина, 2020;

Урсус. Кавказский бурый медведь / Ursus. Caucasian brown bear, реж. Отар Шаматава, Украина / Грузия, 2019;

Бес / Демон, реж. Егор Трояновский, Украина, 2020;

Мой милый дом / My sweet home, реж. Сергей Сторожев, Украина, 2020;

Семья / A family, реж. Джейден Стивенс, Украина / Австралия, 2019;

Между кадрами / Between the frames, реж. Анастасия Тихая, Украина, 2020;

Не все будет хорошо / Everything Will Not be Fine, реж. Адриан Пирву, Елена Максьом, Украина / Румыния, 2020.

В Национальной конкурсной программе покажут и 11 короткометражных фильмов:

С этого момента и навсегда, режиссер Игорь Стеколенко (Украина, 2020);

Прощай, Головин, режиссер Матью Гримар (Канада / Украина, 2019);

Нетерпимость, режиссер Станислав Битюцкий (Украина, 2020);

Двое, режиссер Владислав Ветров (Украина, 2020);

Ой! режиссер Ольга Золотарева (Украина, 2020);

Мы еще живы, режиссер Жоанна Ракотоаризоа (Украина / Франция, 2020);

Сорвиголовы, режиссер Николай Ридный (Украина/Италия/Германия, 2020);

Альфа, режиссер Елена Рубашевская (Украина, 2020);

Между теней, режиссер Александр Стеколенко (Украина, 2020);

Чаче, режиссер Виталий Гавура (Украина, 2020);

Слава, режиссеры Марина Никольчева, Максим Васянович (Украина, 2020);

Всего на участие в программах 11-го Одесского международного кинофестиваля подали 964 ленты, из них отобрали 12 полнометражных фильмов.