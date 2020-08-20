Об этом сообщается на сайте фестиваля.
Несмотря на то, что в этом году фестиваль впервые пройдет в онлайн-формате, 2 октября планируется проведение в Одессе и традиционного киноперформанса на Потемкинской лестнице.
Состоится показ немого художественного фильма “Голем, как он пришел в мир”. В этом году легендарному фильму исполняется 100 лет, его покажут под сопровождение камерного оркестра.
В Международную конкурсную программу вошли:
Атлантида / Atlantis, реж. Валентин Васянович, Украина, 2019;
Невидимый / Nematoma, реж. Игнас Йонисас, Латвия/Литва/Украина/Испания, 2019;
На абордаж! / À l’abordage!, реж. Гийом Брак, Франция, 2020;
Звери, которые цепляются за соломинку / Beasts clawing at straws, реж. Ким Йон-Хун, Южная Корея, 2020;
Слуги / Servants, реж. Иван Остроховский, Словакия / Румыния / Чехия / Ирландия, 2020;
Ты умрешь в двадцать / You will die at twenty, реж. Амджаж Абу-Алала, Судан/Франция/Египет/Германия/Норвегия/Катар, 2019;
Арабский блюз / Arab blues, реж. Манель Лабиди, Тунис/Франция, 2019;
Материнство / Maternal, реж. Маура Дельперо, Италия / Аргентина, 2019;
Добровольный год / A voluntary year, реж. Ульрих Колер и Хеннер Винклер, Германия, 2019;
Ужин в Америке / Dinner in America, реж. Адам Регмаєр, США, 2020;
Пылкая любовь / Adoration, реж. Фабрис дю Велз, Бельгия/Франция, 2019;
Товарищ Дракулич / Comrade Drakulich, реж. Марк Бодзсар, Венгрия, 2019.
В Национальную конкурсную программу вошли 7 полнометражных фильмов:
Віктор_Робот / Viktor_Robot, реж. Анатолий Лавренишин, Украина, 2020;
Урсус. Кавказский бурый медведь / Ursus. Caucasian brown bear, реж. Отар Шаматава, Украина / Грузия, 2019;
Бес / Демон, реж. Егор Трояновский, Украина, 2020;
Мой милый дом / My sweet home, реж. Сергей Сторожев, Украина, 2020;
Семья / A family, реж. Джейден Стивенс, Украина / Австралия, 2019;
Между кадрами / Between the frames, реж. Анастасия Тихая, Украина, 2020;
Не все будет хорошо / Everything Will Not be Fine, реж. Адриан Пирву, Елена Максьом, Украина / Румыния, 2020.
В Национальной конкурсной программе покажут и 11 короткометражных фильмов:
С этого момента и навсегда, режиссер Игорь Стеколенко (Украина, 2020);
Прощай, Головин, режиссер Матью Гримар (Канада / Украина, 2019);
Нетерпимость, режиссер Станислав Битюцкий (Украина, 2020);
Двое, режиссер Владислав Ветров (Украина, 2020);
Ой! режиссер Ольга Золотарева (Украина, 2020);
Мы еще живы, режиссер Жоанна Ракотоаризоа (Украина / Франция, 2020);
Сорвиголовы, режиссер Николай Ридный (Украина/Италия/Германия, 2020);
Альфа, режиссер Елена Рубашевская (Украина, 2020);
Между теней, режиссер Александр Стеколенко (Украина, 2020);
Чаче, режиссер Виталий Гавура (Украина, 2020);
Слава, режиссеры Марина Никольчева, Максим Васянович (Украина, 2020);
Всего на участие в программах 11-го Одесского международного кинофестиваля подали 964 ленты, из них отобрали 12 полнометражных фильмов.
- Ранее сообщалось, что 49-ый Киевский международный кинофестиваль “Молодость” объявил программу.