Один из авторов популярного сериала "Рик и Морти" Дэн Хармон анонсировал новый анимационный проект для Fox Entertainment.

Об этом сообщает Variety.

Действие происходит в Древней Греции. В анимационном сериале рассказывается о людях, богах и монстрах, которые пытаются управлять одним из первых городов мира, стараясь не убить друг друга. Сейчас продолжается кастинг на озвучку – актеров дубляжа должны утвердить в ближайшие месяцы.

В рамках сделки Хармона с Fox, Fox Entertainment будет полностью финансировать сериал и полностью владеть им, а анимация обеспечит Fox’s Bento Box Entertainment. Это первый сериал, который продвигается вперед по модели прямого вещания Fox.

“Позвольте Дэну Хармону превратить мифы о ранней греческой цивилизации в удивительно резкий комментарий о сегодняшней политике, знаменитостях и поп-культуре. Этот проект – невероятно непочтительная семейная комедия, от одного из самых изобретательных рассказчиков. Мы гордимся тем, что сотрудничаем с Дэном, это укрепит наши позиции на рынке анимации”, — сказал Майкл Торн, глава отдела развлечений Fox.

Название сериала пока не раскрывается. Тем не менее представить работу Fox планируют уже в 2022 году.