Об этом сообщает Variety.
Действие происходит в Древней Греции. В анимационном сериале рассказывается о людях, богах и монстрах, которые пытаются управлять одним из первых городов мира, стараясь не убить друг друга. Сейчас продолжается кастинг на озвучку – актеров дубляжа должны утвердить в ближайшие месяцы.
В рамках сделки Хармона с Fox, Fox Entertainment будет полностью финансировать сериал и полностью владеть им, а анимация обеспечит Fox’s Bento Box Entertainment. Это первый сериал, который продвигается вперед по модели прямого вещания Fox.
“Позвольте Дэну Хармону превратить мифы о ранней греческой цивилизации в удивительно резкий комментарий о сегодняшней политике, знаменитостях и поп-культуре. Этот проект – невероятно непочтительная семейная комедия, от одного из самых изобретательных рассказчиков. Мы гордимся тем, что сотрудничаем с Дэном, это укрепит наши позиции на рынке анимации”, — сказал Майкл Торн, глава отдела развлечений Fox.
Название сериала пока не раскрывается. Тем не менее представить работу Fox планируют уже в 2022 году.
- Ранее сообщалось, что компания Paramount Pictures займется съемками сериала “Y: 1883”, который станет приквелом вестерна “Йеллоустоун”.