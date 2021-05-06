Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
Фестиваль Sziget, який мав відбутися цього літа, зазвичай привертає кілька сотень тисяч відвідувачів на острів на річці Дунай в столиці Угорщини. Серед зіркових гостей останнього фестивалю в серпні 2019 року були Foo Fighters, Ед Ширан, Post Malone і Маклемор.
Організатори пояснили, що пов’язана з пандемією невизначеність щодо поїздок, проживання, а також використання COVOD-паспортів всередині країни і за кордоном змусила їх переглянути плани на це літо.
“Замість цього ми прийняли рішення підготуватися до фестивалю Sziget в наступному році”, – сказав провідний організатор Sziget Тамас Кадар.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
- Минулого року щорічний угорський фестиваль музики, культури і мистецтва Sziget, який мав відбутися з 5 по 11 серпня, перенесли на 2021 рік.