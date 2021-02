#Буквы рассказывают, что такого публиковала актриса, что ее уволили.

10 февраля издания The Hollywood Reporter и Variety сообщили об увольнении актрисы Джины Карано, которая играла Кару (Карасинтию Дьюн) в популярном сериале Disney+ “Мандалорец”, который является частью киновселенной “Звездные войны”.

В заявлении киностудии Lucasfilm, работающей над проектом, которое распространили издания, отмечается, что ее уволили из-за содержания некоторых ее сообщений в соцсетях:

Компания не уточняет, о которых именно постах идет речь. Однако противоречивых сообщений актриса публиковала немало. Рассмотрим некоторые из них.

В частности, накануне увольнения Карано опубликовала в Instagram-историях скриншот истории аккаунта Warrior Priest Gym & Podcast. В посте содержалось фото еврейского погрома во Львове в 1941 году с такой подписью:

Такое сравнение современной политической ситуации в США с Холокостом показалось пользователям соцсетей неприемлемым.

did she just compare the holocaust to being a republican .. #FireGinaCarano pic.twitter.com/an3css7Kdr

— janet (@djarinculture) February 10, 2021