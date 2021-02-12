На днях прогремела новость об увольнении актрисы Джины Карано, которая сыграла одну из главных ролей в популярном сериале Disney+ "Мандалорец". Киностудия Lucasfilm объяснила такое решение ее неприемлемой активностью в соцсетях.

#Буквы рассказывают, что такого публиковала актриса, что ее уволили.

10 февраля издания The Hollywood Reporter и Variety сообщили об увольнении актрисы Джины Карано, которая играла Кару (Карасинтию Дьюн) в популярном сериале Disney+ “Мандалорец”, который является частью киновселенной “Звездные войны”.

В заявлении киностудии Lucasfilm, работающей над проектом, которое распространили издания, отмечается, что ее уволили из-за содержания некоторых ее сообщений в соцсетях:

“Джина Карано больше не является указанным сотрудником Lucasfilm и не заявлена ​​на будущие проекты. Со всем тем, ее сообщения в социальных сетях, порочащие людей из-за их культурных и религиозных взглядов, отвратительны и неприемлемы”.

Компания не уточняет, о которых именно постах идет речь. Однако противоречивых сообщений актриса публиковала немало. Рассмотрим некоторые из них.

В частности, накануне увольнения Карано опубликовала в Instagram-историях скриншот истории аккаунта Warrior Priest Gym & Podcast. В посте содержалось фото еврейского погрома во Львове в 1941 году с такой подписью:

“Евреев били на улицах не нацистские солдаты, а их соседи… даже дети. Поскольку история редактируется, большинство людей сегодня не осознают, что, чтобы дойти до того пункта, когда нацистские солдаты могли легко собрать тысячи евреев, правительство сначала заставило своих собственных соседей ненавидеть их просто за то, что они евреи. Чем это отличается от ненависти к кому-то из-за его политических вгглядов”.

Такое сравнение современной политической ситуации в США с Холокостом показалось пользователям соцсетей неприемлемым.

did she just compare the holocaust to being a republican .. #FireGinaCarano pic.twitter.com/an3css7Kdr — janet (@djarinculture) February 10, 2021

В Twitter распространился и выбился в тренды тег #FireGinaCarano (#УвольтеДжинуКарано). Пользователи критиковали актрису и призывали отменить подписку на Disney+ в знак протеста. Предполагается, что именно это заставило компанию в конце концов отказаться от сотрудничества с ней.

Однако перед этим было много аналогичных инцидентов с Карано, поэтому тег #FireGinaCarano не является новым.

Карано очень популярна в соцсетях. На ее Instagram подписаны 1,7 млн человек, а Twitter — 774 тысячи.

И это неудивительно: бывший боец ММА перед тем как присоединиться к “Мандалорцу” успела засветиться в “Форсаже” и “Дэдпуле”, а также сыграть главную роль в боевике Стивена Содерберга “Нокаут”.

Свою немалую аудиторию Карано довольно часто шокирует неоднозначными заявлениями. В частности, в августе актрису попросили высказаться в поддержку протестов Black Lives Matter, она отказалась, а тех, кто ее раскритиковал назвала “хулиганами и трусами”.

Позже в том же месяце Карано опубликовала известное историческое фото с Августом Ландмессером, офицером, который во время нацистской демонстрации 1936 отказался поднимать руку в нацистском приветствии, а затем женился на еврейке.

Тогда ее раскритиковали за тиражирование фото с нацистами, хотя ее целью вроде бы было привлечь внимание к “неистовой и сильной истории о человеке, который изменил образ жизни ради любимой женщины”.

В сентябре актрису обвиняли в трансфобии. В ответ на призыв указать в профиле свой гендер и местоимения, которые по отношению к ней можно использовать (он/она/они) Карано написала “Beep/Bob/Boop”. Это восприняли как издевательство над транс-персонами, для которых корректное употребление местоимений является очень важным.

В ноябре Карано поддерживала заявления уже бывшего президента США Дональда Трампа о мошенничестве на выборах и украденной у него победы демократом Джо Байденом. Это, как известно, не нашло никаких подтверждений.

Одновременно с тем Карано высмеивала позицию демократов о необходимости ношения масок во время эпидемии коронавируса.