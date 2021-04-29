Про це повідомляється на сайті кінопремії.
Цьогоріч у номінації представлено 26 фільмів, які змагатимуться за голос глядачів.
Отже, список номінантів:
- Атлантида (реж. Валентин Васянович)
- Безславні кріпаки (реж. Роман Перфильєв)
- Борщ (реж. Дмитро Кочнєв)
- Веронські скарби (реж. Світлана Ліщинська)
- Весільний спадок (реж. Олексій Гуз)
- Де ти, Адаме? (реж. Олександр Запорощенко)
- Екс (реж. Сергій Лисенко)
- Забуті (реж. Дар’я Онищенко)
- Земля блакитна, ніби апельсин (реж. Ірина Цілик)
- Зірка Давида Черкаського (реж. Сергій Волков)
- Казка старого мельника (реж. Олександр Ітигілов)
- Мати Апостолів (реж. Заза Буадзе)
- Мої думки тихі (реж. Антоніо Лукич)
- Наші котики (реж. Володимир Тихий)
- Номери (реж. Олег Сенцов, Ахтем Сеітаблаєв)
- Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке (реж. Михайло Костров)
- Передчуття (реж. В’ячеслав Криштофович)
- Поїзд “Київ-Війна” (реж. Корній Грицюк)
- Спадок брехні (реж. Адріан Бол)
- Східняк (реж. Енді Іва)
- Тарас. Повернення (реж. Олександр Денисенко)
- Толока (реж. Михайло Іллєнко)
- Уламки (реж. Артур Якубов)
- Фортеця Хаджибей (реж. Костянтин Коновалов)
- Черкаси (реж. Тимур Ященко)
- Юкі (реж. Володимир Мула)
Цьогоріч кінопремію “Золота Дзиґа” вручатимуть у 23 номінаціях, серед яких одна нова – “Найкращий ігровий серіал”.
Імена переможців в усіх номінаціях будуть оголошені у червні під час церемонії нагородження.
- 21 квітня українська кіноакадемія оголосила список номінантів на V Національну кінопремію “Золота Дзиґа”.