Об этом сообщается на сайте премии.
В воскресенье, 22 ноября, в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе состоялось вручение премии American Music Awards. Это ежегодная американская музыкальная премия, созданная в 1973 году Диком Кларком для телевизионной сети ABC как альтернатива “Грэмми”.
В отличие от “Грэмми”, где лауреатов выбирают на основании голосов членов Национальной академии искусства и науки звукозаписи, AMAs выбирает их путем опроса общественности и фанатов, которые голосуют на официальном сайте премии.
AMAs вручают почти в 3 десятках номинаций. До 2019 года рекордсменом по количеству наград был Майкл Джексон (24), а в прошлом году рекорд поп-короля был побит Тейлор Свифт (29).
В этом году лидерами по количеству наград стали сразу 4 исполнителя — Джастин Бибер, Тейлор Свифт, The Weeknd и Dan+Shay. Они все получили по три награды. Таким образом, Свифт получила уже 32 премии и остается лауретом-рекордсменом.
ЛАУРЕАТЫ AMERICAN MUSIC AWARDS 2020: ПОЛНЫЙ СПИСОК
Артист года: Тейлор Свифт
Новый артист года: Doja Cat
Коллаборация года: Dan+Shay и Джастин Бибер — 10,000 Hours
Любимый исполнитель сообщества: BTS
Лучшее музыкальное видео: Тейлор Свифт — Cardigan
ПОП/РОК
Лучшая артистка: Тейлор Свифт
Лучший артист: Джастин Бибер
Лучший дуэт или группа: BTS
Лучший альбом: Гарри Стайлз — Fine Line
Лучшая песня: Дуа Липа — Don’t Start Now
КАНТРИ
Лучший артист: Кейн Браун
Лучшая артистка: Марен Моррис
Лучший дуэт: Dan + Shay
Лучший альбом: Блейк Шелтон — Fully Loaded: God’s Country
Лучшая песня: Dan + Shay и Джастин Бибер — 10,000 Hours
РЕП/ХІП-ХОП
Лучший артист: Juice WRLD
Лучшая артистка: Нікі Мінаж
Лучший альбом: Roddy Ricch — Please Excuse Me For Being Antisocial
Лучшая песня: Cardi B и Megan Thee Stallion — WAP
СОУЛ/R&B
Лучший артист: The Weeknd
Лучшая артистка: Doja Cat
Лучший альбом: The Weeknd — After Hours
Лучшая песня: The Weeknd — Heartless
ІНШЕ
Лучший артист (альтернативный рок): Twenty One Pilots
Лучший артист (Adult Contemporary): Jonas Brothers
Лучший артист (Contemporary Inspirational): Лорен Дейгл
Лучший артист (электронная танцевальная музыка): Lady Gaga