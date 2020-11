Об этом сообщается на сайте премии.

В воскресенье, 22 ноября, в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе состоялось вручение премии American Music Awards. Это ежегодная американская музыкальная премия, созданная в 1973 году Диком Кларком для телевизионной сети ABC как альтернатива “Грэмми”.

В отличие от “Грэмми”, где лауреатов выбирают на основании голосов членов Национальной академии искусства и науки звукозаписи, AMAs выбирает их путем опроса общественности и фанатов, которые голосуют на официальном сайте премии.

AMAs вручают почти в 3 десятках номинаций. До 2019 года рекордсменом по количеству наград был Майкл Джексон (24), а в прошлом году рекорд поп-короля был побит Тейлор Свифт (29).

В этом году лидерами по количеству наград стали сразу 4 исполнителя — Джастин Бибер, Тейлор Свифт, The Weeknd и Dan+Shay. Они все получили по три награды. Таким образом, Свифт получила уже 32 премии и остается лауретом-рекордсменом.

ЛАУРЕАТЫ AMERICAN MUSIC AWARDS 2020: ПОЛНЫЙ СПИСОК

Артист года: Тейлор Свифт

Новый артист года: Doja Cat

Коллаборация года: Dan+Shay и Джастин Бибер — 10,000 Hours

Любимый исполнитель сообщества: BTS

Лучшее музыкальное видео: Тейлор Свифт — Cardigan

ПОП/РОК

Лучшая артистка: Тейлор Свифт

Лучший артист: Джастин Бибер

Лучший дуэт или группа: BTS

Лучший альбом: Гарри Стайлз — Fine Line

Лучшая песня: Дуа Липа — Don’t Start Now

КАНТРИ

Лучший артист: Кейн Браун

Лучшая артистка: Марен Моррис

Лучший дуэт: Dan + Shay

Лучший альбом: Блейк Шелтон — Fully Loaded: God’s Country

Лучшая песня: Dan + Shay и Джастин Бибер — 10,000 Hours

РЕП/ХІП-ХОП

Лучший артист: Juice WRLD

Лучшая артистка: Нікі Мінаж

Лучший альбом: Roddy Ricch — Please Excuse Me For Being Antisocial

Лучшая песня: Cardi B и Megan Thee Stallion — WAP

СОУЛ/R&B

Лучший артист: The Weeknd

Лучшая артистка: Doja Cat

Лучший альбом: The Weeknd — After Hours

Лучшая песня: The Weeknd — Heartless

ІНШЕ

Лучший артист (альтернативный рок): Twenty One Pilots

Лучший артист (Adult Contemporary): Jonas Brothers

Лучший артист (Contemporary Inspirational): Лорен Дейгл

Лучший артист (электронная танцевальная музыка): Lady Gaga