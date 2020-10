Об этом пишет CNN.

Несмотря на отсутствие публики в театре “Долби” ведущая мероприятия Келли Кларксон постаралась сделать шоу динамичным.

Билли Айлиш получила несколько наград, в том числе ”Лучшая артистка”. А самая желанная награда вечера – ”Лучший артист” – досталась Post Malone.

На протяжении всего шоу выступали многочисленные артисты, в том числе Джон Ледженд, Алисия Киз Бренди, En Vogue, BTS и Люк Комбс.

Список победителей премии Billboard Music Awards 2020:

Лучший артист — Post Malone

Лучшая песня из чарта Hot 100 – Old Town Road, Lil Nas X и Билли Рэй Сайрус

Лучший рэп-исполнитель – Post Malone

Лучшая исполнительница – Билли Айлиш

Лучший новый артист – Билли Айлиш

Особые достижения в чартах – Гарри Стайлс

Самый успешный артист в чарте продаж песен – Lizzo

Самый популярный артист в социальных сетях – BTS

Лучший R&B-артист – Khalid

Лучший кантри-артист – Luke Combs

Лучший латиноамериканский артист – Bad Bunny

Лучший альбом в чарте Billboard 200 – Billie Eilish: When We All Fall Asleep, Where Do We Go.