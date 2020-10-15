Об этом пишет CNN.
Несмотря на отсутствие публики в театре “Долби” ведущая мероприятия Келли Кларксон постаралась сделать шоу динамичным.
Билли Айлиш получила несколько наград, в том числе ”Лучшая артистка”. А самая желанная награда вечера – ”Лучший артист” – досталась Post Malone.
На протяжении всего шоу выступали многочисленные артисты, в том числе Джон Ледженд, Алисия Киз Бренди, En Vogue, BTS и Люк Комбс.
Список победителей премии Billboard Music Awards 2020:
Лучший артист — Post Malone
Лучшая песня из чарта Hot 100 – Old Town Road, Lil Nas X и Билли Рэй Сайрус
Лучший рэп-исполнитель – Post Malone
Лучшая исполнительница – Билли Айлиш
Лучший новый артист – Билли Айлиш
Особые достижения в чартах – Гарри Стайлс
Самый успешный артист в чарте продаж песен – Lizzo
Самый популярный артист в социальных сетях – BTS
Лучший R&B-артист – Khalid
Лучший кантри-артист – Luke Combs
Лучший латиноамериканский артист – Bad Bunny
Лучший альбом в чарте Billboard 200 – Billie Eilish: When We All Fall Asleep, Where Do We Go.
- Совместный трек WAP рэперш Карди Би (Cardi B) и Меган Ти Сталлион (Megan Thee Stallion) возглавил хит-парад Billboard Hot 100.