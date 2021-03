Со всеми победителями можно ознакомиться на сайте премии.

Победители “Грэмми-2021”:

Запись года

Everything I Wanted – Билли Айлиш.

Альбом года

Folklore – Тейлор Свифт.

Песня года

I Can’t Breathe – H.E.R.

Лучший новый артист

Megan Thee Stallion

Лучше соло-исполнение в стиле “поп”

Watermelon Sugar – Harry Styles.

Лучший дуэт / Выступление группы

Rain on Me – Леди Гага и Гранде.

Лучший альбом в стиле “поп”

Future Nostalgia – Дуа Липа.

Лучший танцевальный / электронный альбом

Bubba – Kaytranada.

Лучшее исполнение в стиле “рэп”

Savage – Megan Thee Stallion feat Бейонсе.

Лучшее мелодичное рэп-выступление

Lockdown – Anderson Paak.

Лучшая песня в стиле “рэп”

Savage – Megan Thee Stallion Featuring Beyoncé.

Лучший альбом в стиле “рэп”

King’s Disease – Nas – победитель

Лучшее исполнение в стиле R & B

Black Parade – Бейонсе.

Лучшая песня в стиле R & B

Better Than I Imagine – Robert Glasper Featuring H.E.R. & Meshell Ndegeocello.

Лучший прогрессивный альбом R & B

It Is What It Is – Thundercat.

Лучший альбом в стиле R & B

Bigger Love – Джон Ледженд.

Лучший саундтрек для визуальных медиа

Joker – Hildur Guðnadóttir, композитор.

Лучший альбом современной христианской музыки

Jesus Is King – Канье Уэст.

Продюсер года, неклассический

Andrew Watt.

Лучший ремиксованый запись

Saint Jhn – Roses (Imanbek Remix).

Лучшее выступление в стиле “рок”

Fiona Apple – Shameika.

Лучшее выступление в стиле “металл”

Body Count – Bum-Rush.

Лучшая песня в стиле “рок”

Brittany Howard – Stay High.

Лучшее музыкальное видео

Brown Skin Girl – Бейонсе.

Лучший музыкальный фильм

Linda Ronstadt: The Sound Of My Voice – Linda Ronstadt.

Лучший латиноамериканский поп-альбом или городской альбом

YHLQMDLG – Bad Bunny.

Лучший мировой музыкальный альбом

Twice As Tall – Burna Boy.