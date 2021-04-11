Объявлены победители премии BAFTA

Об этом сообщается на сайте премии.
Церемония была разделена на две части: 10 апреля назвали победителей в таких номинациях, как “Лучшая работа художника-постановщика”, “Лучший звук” и подобные номинации. Главные номинации – “Лучший фильм” и “Лучший британский фильм” – были объявлены 11 апреля.
Церемония проходила в Королевском Альберт-холле, но все номинанты были у себя дома. Победители обращались к тем, кто находился в зале, по видеосвязи – из-за карантина, введенный на фоне пандемии коронавируса. Организаторы конкурса почтили память герцога Эдинбургского принца Филиппа, который был первым президентом BAFTA.
Победители премии BAFTA
- Лучший фильм – “Земля кочевников” (Nomadland)
- Лучшая актриса – Фрэнсис Макдорменд, “Земля кочевников” (Nomadland)
- Лучший актер – Энтони Хопкинс, “Отец” (The Father)
- Лучший режиссер – Хлоя Чжао, “Земля кочевников” (Nomadland)
- Лучший британский фильм – “Перспективная девушка” (Promising Young Woman)
- Лучшая музыка к фильму – “Душа” (Soul)
- Лучший документальный фильм – “Мой учитель – осьминог” (My Octopus Teacher)
- Лучший дебют британского писателя, режиссера или продюсера – Реми Викс “Его дом” (His House)
- Лучший актер второго плана – Дэниел Калуя, “Иуда и Черный Мессия” (Judas and the Black Messiah)
- Лучший оригинальный сценарий – “Перспективная девушка” (Promising Young Woman)
- Лучшая актриса второго плана – Юн Е Чжон, “Минар” (Minari)
- Лучшая операторская работа – “Земля кочевников” (Nomadland)
- Лучший не англоязычный фильм – “Еще по одной” (Another Round), Дания
- Лучший монтаж – “Звук металла” (Sound of Metal)
- Лучший анимационный фильм – “Душа” (Soul)
- Лучший адаптированный сценарий – “Отец” (The Father)
- Лучший актерский состав – “Скалы” (Rocks)
- Лучший короткометражный анимационный фильм – “Сова и кошка” (The Owl and the Pussy-Cat)
- Лучший короткометражный фильм – Фара Набулси “Нынешнее” (The Present)
- Лучшая работа художника-постановщика – “Манк” (Mank)
- Лучшие костюмы – “Ма Рейни: Мать блюза” (Ma Rainey’s Black Bottom)
- Лучшие визуальные эффекты – “Тенет” (Tenet)
- Лучший звук – “Звуки металла” (Sound of Metal).
В этом году церемония вручения премий BAFTA состоялась на два месяца позже обычного – из-за пандемии Covid-19. Это означает, что она прошла всего за две недели до вручения призов Американской киноакадемии.
В отличие от BAFTA, организаторы “Оскара” планируют, что номинанты будут лично принимать участие в церемонии. Поэтому британские претенденты на награды впервые в истории выйдут на связь с Лос-Анджелесом из одного из залов в Лондоне.
- Британская академия кино и телевизионных искусств BAFTA изменила правила проведения конкурсов для соискателей наград. Всего в регламент были внесены 120 поправок.