Covid-19 Украина

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Объявлены победители премии BAFTA

Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) провела 74 церемонию награждения, в рамках которой были отмечены выдающиеся фильмы 2020 года, а также те, кто над ними работал.

Понедельник, 12 апреля 2021, 01:14

Фото: BAFTA/MARC HOBERMAN

Об этом сообщается на сайте премии.

Церемония была разделена на две части: 10 апреля назвали победителей в таких номинациях, как “Лучшая работа художника-постановщика”, “Лучший звук” и подобные номинации. Главные номинации – “Лучший фильм” и “Лучший британский фильм” – были объявлены 11 апреля.

Церемония проходила в Королевском Альберт-холле, но все номинанты были у себя дома. Победители обращались к тем, кто находился в зале, по видеосвязи – из-за карантина, введенный на фоне пандемии коронавируса. Организаторы конкурса почтили память герцога Эдинбургского принца Филиппа, который был первым президентом BAFTA.

Победители премии BAFTA

  • Лучший фильм – “Земля кочевников” (Nomadland)
  • Лучшая актриса – Фрэнсис Макдорменд, “Земля кочевников” (Nomadland)
  • Лучший актер – Энтони Хопкинс, “Отец” (The Father)
  • Лучший режиссер – Хлоя Чжао, “Земля кочевников” (Nomadland)
  • Лучший британский фильм – “Перспективная девушка” (Promising Young Woman)
  • Лучшая музыка к фильму – “Душа” (Soul)
  • Лучший документальный фильм – “Мой учитель – осьминог” (My Octopus Teacher)
  • Лучший дебют британского писателя, режиссера или продюсера – Реми Викс “Его дом” (His House)
  • Лучший актер второго плана – Дэниел Калуя, “Иуда и Черный Мессия” (Judas and the Black Messiah)
  • Лучший оригинальный сценарий – “Перспективная девушка” (Promising Young Woman)
  • Лучшая актриса второго плана – Юн Е Чжон, “Минар” (Minari)
  • Лучшая операторская работа – “Земля кочевников” (Nomadland)
  • Лучший не англоязычный фильм – “Еще по одной” (Another Round), Дания
  • Лучший монтаж – “Звук металла” (Sound of Metal)
  • Лучший анимационный фильм – “Душа” (Soul)
  • Лучший адаптированный сценарий – “Отец” (The Father)
  • Лучший актерский состав – “Скалы” (Rocks)
  • Лучший короткометражный анимационный фильм – “Сова и кошка” (The Owl and the Pussy-Cat)
  • Лучший короткометражный фильм – Фара Набулси “Нынешнее” (The Present)
  • Лучшая работа художника-постановщика – “Манк” (Mank)
  • Лучшие костюмы – “Ма Рейни: Мать блюза” (Ma Rainey’s Black Bottom)
  • Лучшие визуальные эффекты – “Тенет” (Tenet)
  • Лучший звук – “Звуки металла” (Sound of Metal).

В этом году церемония вручения премий BAFTA состоялась на два месяца позже обычного – из-за пандемии Covid-19. Это означает, что она прошла всего за две недели до вручения призов Американской киноакадемии.

В отличие от BAFTA, организаторы “Оскара” планируют, что номинанты будут лично принимать участие в церемонии. Поэтому британские претенденты на награды впервые в истории выйдут на связь с Лос-Анджелесом из одного из залов в Лондоне.

  • Британская академия кино и телевизионных искусств BAFTA изменила правила проведения конкурсов для соискателей наград. Всего в регламент были внесены 120 поправок.
Теги: премия, BAFTA

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