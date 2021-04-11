Объявлены победители премии BAFTA

Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) провела 74 церемонию награждения, в рамках которой были отмечены выдающиеся фильмы 2020 года, а также те, кто над ними работал.

Об этом сообщается на сайте премии.

Церемония была разделена на две части: 10 апреля назвали победителей в таких номинациях, как “Лучшая работа художника-постановщика”, “Лучший звук” и подобные номинации. Главные номинации – “Лучший фильм” и “Лучший британский фильм” – были объявлены 11 апреля.

Церемония проходила в Королевском Альберт-холле, но все номинанты были у себя дома. Победители обращались к тем, кто находился в зале, по видеосвязи – из-за карантина, введенный на фоне пандемии коронавируса. Организаторы конкурса почтили память герцога Эдинбургского принца Филиппа, который был первым президентом BAFTA.

Победители премии BAFTA

Лучший фильм – “Земля кочевников” (Nomadland)

– “Земля кочевников” (Nomadland) Лучшая актриса – Фрэнсис Макдорменд, “Земля кочевников” (Nomadland)

– Фрэнсис Макдорменд, “Земля кочевников” (Nomadland) Лучший актер – Энтони Хопкинс, “Отец” (The Father)

– Энтони Хопкинс, “Отец” (The Father) Лучший режиссер – Хлоя Чжао, “Земля кочевников” (Nomadland)

– Хлоя Чжао, “Земля кочевников” (Nomadland) Лучший британский фильм – “Перспективная девушка” (Promising Young Woman)

– “Перспективная девушка” (Promising Young Woman) Лучшая музыка к фильму – “Душа” (Soul)

– “Душа” (Soul) Лучший документальный фильм – “Мой учитель – осьминог” (My Octopus Teacher)

– “Мой учитель – осьминог” (My Octopus Teacher) Лучший дебют британского писателя, режиссера или продюсера – Реми Викс “Его дом” (His House)

– Реми Викс “Его дом” (His House) Лучший актер второго плана – Дэниел Калуя, “Иуда и Черный Мессия” (Judas and the Black Messiah)

– Дэниел Калуя, “Иуда и Черный Мессия” (Judas and the Black Messiah) Лучший оригинальный сценарий – “Перспективная девушка” (Promising Young Woman)

– “Перспективная девушка” (Promising Young Woman) Лучшая актриса второго плана – Юн Е Чжон, “Минар” (Minari)

– Юн Е Чжон, “Минар” (Minari) Лучшая операторская работа – “Земля кочевников” (Nomadland)

– “Земля кочевников” (Nomadland) Лучший не англоязычный фильм – “Еще по одной” (Another Round), Дания

– “Еще по одной” (Another Round), Дания Лучший монтаж – “Звук металла” (Sound of Metal)

– “Звук металла” (Sound of Metal) Лучший анимационный фильм – “Душа” (Soul)

– “Душа” (Soul) Лучший адаптированный сценарий – “Отец” (The Father)

– “Отец” (The Father) Лучший актерский состав – “Скалы” (Rocks)

– “Скалы” (Rocks) Лучший короткометражный анимационный фильм – “Сова и кошка” (The Owl and the Pussy-Cat)

– “Сова и кошка” (The Owl and the Pussy-Cat) Лучший короткометражный фильм – Фара Набулси “Нынешнее” (The Present)

– Фара Набулси “Нынешнее” (The Present) Лучшая работа художника-постановщика – “Манк” (Mank)

– “Манк” (Mank) Лучшие костюмы – “Ма Рейни: Мать блюза” (Ma Rainey’s Black Bottom)

– “Ма Рейни: Мать блюза” (Ma Rainey’s Black Bottom) Лучшие визуальные эффекты – “Тенет” (Tenet)

– “Тенет” (Tenet) Лучший звук – “Звуки металла” (Sound of Metal).

В этом году церемония вручения премий BAFTA состоялась на два месяца позже обычного – из-за пандемии Covid-19. Это означает, что она прошла всего за две недели до вручения призов Американской киноакадемии.

В отличие от BAFTA, организаторы “Оскара” планируют, что номинанты будут лично принимать участие в церемонии. Поэтому британские претенденты на награды впервые в истории выйдут на связь с Лос-Анджелесом из одного из залов в Лондоне.