Популярная американская певица Майли Сайрус снова решилась на эпатажный поступок. На этот раз она устроила фотосессию в гробу.

Фото появилось в Instagram фотографа Виджата Мохиндра.

Так, 27-летняя певица позировала абсолютно голой в гробу. Пикантные места Сайрус прикрыла руками и букетом цветов.

Фотограф сообщил, что снимок сделан специально для фотокниги под названием High Gloss. Интересно, что доходы от продаж этой фотокниги перечислят в фонд “Счастливый хиппи”, который помогает бездомным представителям ЛГБТК.

Ранее известная голливудская певица Майли Сайрус впервые призналась, что ее преследовал НЛО. Знаменитость якобы собственными глазами видела инопланетян, хотя не верила в их существование.