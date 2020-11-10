Фото появилось в Instagram фотографа Виджата Мохиндра.
Так, 27-летняя певица позировала абсолютно голой в гробу. Пикантные места Сайрус прикрыла руками и букетом цветов.
Фотограф сообщил, что снимок сделан специально для фотокниги под названием High Gloss. Интересно, что доходы от продаж этой фотокниги перечислят в фонд “Счастливый хиппи”, который помогает бездомным представителям ЛГБТК.
Ранее известная голливудская певица Майли Сайрус впервые призналась, что ее преследовал НЛО. Знаменитость якобы собственными глазами видела инопланетян, хотя не верила в их существование.
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