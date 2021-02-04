Объявлены номинанты на «Золотой глобус-2021»: в списке режиссеров сразу три женщины

Об этом сообщается на сайте премии.
Интересно, что впервые в истории кинопремии за звание лучшего режиссера полнометражного фильма будут бороться три женщины. Всего за 77 лет истории премии на эту номинацию было выдвинуто всего 5 женщин.
За званию лучшего режиссера будут бороться:
- Эмеральд Феннелл ( “Перспективная девушка”);
- Реджина Кинг ( “Одна ночь в Майами”);
- Хлоя Чжао ( “Земля кочевников”);
- Дэвид Финчер ( “Манк”);
- Аарон Соркин ( “Суд над Чикагской семеркой”).
На звание лучшего драматического фильма номинированы:
- “Отец” (режиссер Флориан Целлер);
- “Манк” (режиссер Дэвид Финчер);
- “Земля кочевников” (режиссер Хлои Чжао);
- “Перспективная девушка” (режиссер Эмиралд Феннел);
- “Суд над Чикагской семеркой” Аарон Соркин.
В номинации “Лучшая комедия или мюзикл” соревнуются:
- “Борат 2” (режиссер Джейсон Волинер);
- “Гамильтон” (режиссер Томас Кейл);
- “Зависнуть в Палм-Спрингс” (режиссер Макс Барбаков);
- “Выпускной” (режиссер Райан Мерфи);
- “Мьюзик” (режиссер – певица Sia).
Номинанты в категории “Лучший драматический актер”:
Риз Ахмед ( “Звук металла”);
Чедвик Боузман ( “Ма Рейни: Мать блюза”);
Хопкинс ( “Отец”);
Гэри Олдмен ( “Манк”);
Тахар Рахим (“Мавританец”).
Номинанты в категории “Лучшая драматическая актриса”:
- Кэри Маллиган ( “Перспективная девушка”);
- Фрэнсис Мак-Дорманд ( “Земля кочевников”);
- Ванесса Кирби ( “Фрагменты женщины”);
- Виола Дэвис ( “Ма Рейни: Мать блюза”);
- Андра Дэй ( “Соединенные Штаты против Билли Холидей”).
Лучшим актером мюзикла или комедии могут стать:
- Саша Барон Коэн ( “Борат 2”);
- Лин-Мануэль Миранда ( “Гамильтон”);
- Дев Пател ( “История Дэвида Копперфилда”);
- Джеймс Корден ( “Выпускной”);
- Сэмберг ( “Зависнуть в Палм-Спрингс”).
Среди женщин в этой номинации соревнуются:
- Мария Бакалова ( “Борат 2”);
- Кейт Хадсон ( “Мьюзик”);
- Мишель Пфайффер ( “Уйти попрощавшись”);
- Пайк ( “Аферистка”);
- Аня Тейлор-Джой ( “Эмма”).
Пандемия коронавируса изменила формат проведения кинопремии. По данным агентства Reuters, церемония награждения в этом году будет проходить одновременно в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Традиционную церемонию в отеле “Беверли-Хилтон” отменили. Виртуальную церемонию будет вести актриса Тина Фей из Rainbow Room в Нью-Йорке, а ее коллега Эми Полер – с “Беверли-Хилтон”.
- Американская актриса Джейн Фонда будет удостоена награды Сесиля Б. де Милля “за выдающийся вклад” в кинематограф на церемонии вручения премии “Золотой глобус” в феврале.