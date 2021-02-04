Объявлены номинанты на «Золотой глобус-2021»: в списке режиссеров сразу три женщины

Об этом сообщается на сайте премии.

Интересно, что впервые в истории кинопремии за звание лучшего режиссера полнометражного фильма будут бороться три женщины. Всего за 77 лет истории премии на эту номинацию было выдвинуто всего 5 женщин.

За званию лучшего режиссера будут бороться:

Эмеральд Феннелл ( “Перспективная девушка”);

Реджина Кинг ( “Одна ночь в Майами”);

Хлоя Чжао ( “Земля кочевников”);

Дэвид Финчер ( “Манк”);

Аарон Соркин ( “Суд над Чикагской семеркой”).

На звание лучшего драматического фильма номинированы:

“Отец” (режиссер Флориан Целлер);

“Манк” (режиссер Дэвид Финчер);

“Земля кочевников” (режиссер Хлои Чжао);

“Перспективная девушка” (режиссер Эмиралд Феннел);

“Суд над Чикагской семеркой” Аарон Соркин.

В номинации “Лучшая комедия или мюзикл” соревнуются:

“Борат 2” (режиссер Джейсон Волинер);

“Гамильтон” (режиссер Томас Кейл);

“Зависнуть в Палм-Спрингс” (режиссер Макс Барбаков);

“Выпускной” (режиссер Райан Мерфи);

“Мьюзик” (режиссер – певица Sia).

Номинанты в категории “Лучший драматический актер”:

Риз Ахмед ( “Звук металла”);

Чедвик Боузман ( “Ма Рейни: Мать блюза”);

Хопкинс ( “Отец”);

Гэри Олдмен ( “Манк”);

Тахар Рахим (“Мавританец”).

Номинанты в категории “Лучшая драматическая актриса”:

Кэри Маллиган ( “Перспективная девушка”);

Фрэнсис Мак-Дорманд ( “Земля кочевников”);

Ванесса Кирби ( “Фрагменты женщины”);

Виола Дэвис ( “Ма Рейни: Мать блюза”);

Андра Дэй ( “Соединенные Штаты против Билли Холидей”).

Лучшим актером мюзикла или комедии могут стать:

Саша Барон Коэн ( “Борат 2”);

Лин-Мануэль Миранда ( “Гамильтон”);

Дев Пател ( “История Дэвида Копперфилда”);

Джеймс Корден ( “Выпускной”);

Сэмберг ( “Зависнуть в Палм-Спрингс”).

Среди женщин в этой номинации соревнуются:

Мария Бакалова ( “Борат 2”);

Кейт Хадсон ( “Мьюзик”);

Мишель Пфайффер ( “Уйти попрощавшись”);

Пайк ( “Аферистка”);

Аня Тейлор-Джой ( “Эмма”).

Пандемия коронавируса изменила формат проведения кинопремии. По данным агентства Reuters, церемония награждения в этом году будет проходить одновременно в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Традиционную церемонию в отеле “Беверли-Хилтон” отменили. Виртуальную церемонию будет вести актриса Тина Фей из Rainbow Room в Нью-Йорке, а ее коллега Эми Полер – с “Беверли-Хилтон”.