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Объявлены номинанты на «Золотой глобус-2021»: в списке режиссеров сразу три женщины

Голливудская ассоциация иностранной прессы объявила шорт-лист претендентов на кинопремию "Золотой глобус-2021". Победителей премии назовут 28 февраля.

Четверг, 4 февраля 2021, 17:41

Об этом сообщается на сайте премии.

Интересно, что впервые в истории кинопремии за звание лучшего режиссера полнометражного фильма будут бороться три женщины. Всего за 77 лет истории премии на эту номинацию было выдвинуто всего 5 женщин.

За званию лучшего режиссера будут бороться:

  • Эмеральд Феннелл ( “Перспективная девушка”);
  • Реджина Кинг ( “Одна ночь в Майами”);
  • Хлоя Чжао ( “Земля кочевников”);
  • Дэвид Финчер ( “Манк”);
  • Аарон Соркин ( “Суд над Чикагской семеркой”).

На звание лучшего драматического фильма номинированы:

  • “Отец” (режиссер Флориан Целлер);
  • “Манк” (режиссер Дэвид Финчер);
  • “Земля кочевников” (режиссер Хлои Чжао);
  • “Перспективная девушка” (режиссер Эмиралд Феннел);
  • “Суд над Чикагской семеркой” Аарон Соркин.

В номинации “Лучшая комедия или мюзикл” соревнуются:

  • “Борат 2” (режиссер Джейсон Волинер);
  • “Гамильтон” (режиссер Томас Кейл);
  • “Зависнуть в Палм-Спрингс” (режиссер Макс Барбаков);
  • “Выпускной” (режиссер Райан Мерфи);
  • “Мьюзик” (режиссер – певица Sia).

Номинанты в категории “Лучший драматический актер”:

Риз Ахмед ( “Звук металла”);

Чедвик Боузман ( “Ма Рейни: Мать блюза”);

Хопкинс ( “Отец”);

Гэри Олдмен ( “Манк”);

Тахар Рахим (“Мавританец”).

Номинанты в категории “Лучшая драматическая актриса”:

  • Кэри Маллиган ( “Перспективная девушка”);
  • Фрэнсис Мак-Дорманд ( “Земля кочевников”);
  • Ванесса Кирби ( “Фрагменты женщины”);
  • Виола Дэвис ( “Ма Рейни: Мать блюза”);
  • Андра Дэй ( “Соединенные Штаты против Билли Холидей”).

Лучшим актером мюзикла или комедии могут стать:

  • Саша Барон Коэн ( “Борат 2”);
  • Лин-Мануэль Миранда ( “Гамильтон”);
  • Дев Пател ( “История Дэвида Копперфилда”);
  • Джеймс Корден ( “Выпускной”);
  • Сэмберг ( “Зависнуть в Палм-Спрингс”).

Среди женщин в этой номинации соревнуются:

  • Мария Бакалова ( “Борат 2”);
  • Кейт Хадсон ( “Мьюзик”);
  • Мишель Пфайффер ( “Уйти попрощавшись”);
  • Пайк ( “Аферистка”);
  • Аня Тейлор-Джой ( “Эмма”).

Пандемия коронавируса изменила формат проведения кинопремии. По данным агентства Reuters, церемония награждения в этом году будет проходить одновременно в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Традиционную церемонию в отеле “Беверли-Хилтон” отменили. Виртуальную церемонию будет вести актриса Тина Фей из Rainbow Room в Нью-Йорке, а ее коллега Эми Полер – с “Беверли-Хилтон”.

  • Американская актриса Джейн Фонда будет удостоена награды Сесиля Б. де Милля “за выдающийся вклад” в кинематограф на церемонии вручения премии “Золотой глобус” в феврале.
Теги: Золотий глобус, кинопремия, номинанты

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