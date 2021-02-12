«Океан Эльзы» презентовал анимационный клип с котиками на песню «#БезТебеМенеНема»

Украинская группа "Океан Эльзы" презентовал новый анимационный клип с котиками на песню "#БезТебеМенеНема".

Ролик опубликован на YouTube-канале группы.

Песня “#БезТебеМенеНема”, название которой пишется одним словом с #, войдет в новый альбом “Океана Эльзы”.

Новый клип сделано в мультипликационном стиле. Над анимацией работала сценаристка, художница и режиссер Оксана Курмаз.

В ролике появляются котики, которые в течение видео демонстрируют развитие отношений между двумя влюбленными.

“Наверное, это самый танцевальный трек, который мы записывали в своей жизни. Мы сделали неожиданный видеоряд и это первое видео “Океана Эльзы” для которого нарисовали мультфильм. Режиссер, сценаристка и художница Оксана Курмаз создала невероятные образы! Главными героями стала парочка котиков с их непростыми, милыми и очень настоящими отношениями”, – отметил лидер группы Святослав Вакарчук.

Кстати, герои анимации “#БезТебеМенеНема” получили свои персональные гиф-стикеры, которые можно использовать при создании любых собственных сториз в Facebook и Instagram, введя в поиск “okeanelzy” или “beztebe”.