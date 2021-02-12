«Океан Эльзы» презентовал анимационный клип с котиками на песню «#БезТебеМенеНема»

Ролик опубликован на YouTube-канале группы.
Песня “#БезТебеМенеНема”, название которой пишется одним словом с #, войдет в новый альбом “Океана Эльзы”.
Новый клип сделано в мультипликационном стиле. Над анимацией работала сценаристка, художница и режиссер Оксана Курмаз.
В ролике появляются котики, которые в течение видео демонстрируют развитие отношений между двумя влюбленными.
“Наверное, это самый танцевальный трек, который мы записывали в своей жизни. Мы сделали неожиданный видеоряд и это первое видео “Океана Эльзы” для которого нарисовали мультфильм. Режиссер, сценаристка и художница Оксана Курмаз создала невероятные образы! Главными героями стала парочка котиков с их непростыми, милыми и очень настоящими отношениями”, – отметил лидер группы Святослав Вакарчук.
Кстати, герои анимации “#БезТебеМенеНема” получили свои персональные гиф-стикеры, которые можно использовать при создании любых собственных сториз в Facebook и Instagram, введя в поиск “okeanelzy” или “beztebe”.
- 11 июня лидер партии “Голос” Святослав Вакарчук объявил о сложении депутатских полномочий. 26 июня, на внеочередном съезде партии “Голос”, делегаты приняли решение о прекращении депутатских полномочий Святослава Вакарчука.