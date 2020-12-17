"Океан Эльзы" презентовал клип на новую песню "Держи". Это уже второй сингл группы для будущего десятого, полноформатного альбома.

Об этом сообщается на сайте группы.

Лидер команды Святослав Вакарчук, автор музыки и слов новой композиции, написал еще в феврале этого года, до начала всех карантинов и ограничений. “Держи” является классическим произведением музыкантов.

“В нашем новом альбоме будет достаточно экспериментов со звучанием, а вот именно сегодняшняя премьера, песня “Держи” – это, если хотите, классический ОЭ, какой он есть и как мы себе его представляем. Мы сознательно делали “Держи” такой. Фактически – это крик души, одетый в лучший музыкальный”океановский” наряд”, – рассказал Святослав Вакарчук.

Музыкальное видео “Держи” снял украинский режиссер Андрей Кириллов.