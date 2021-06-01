Гурт "Океан Ельзи" у дуеті з реперкою alyona alyona представили нову пісню "Країна дітей" на вірші Сергія Жадана та Альони Савраненко (alyona alyona).

Відео опубліковано на каналі в YouTube.

Трек присвячений Дню захисту дітей.

“Країна дітей” – присвята дітям України, які постраждали внаслідок війни, збройних конфліктів, терактів. Прем’єра до Міжнародного дня захисту дітей – це нагадування, що, перш за все, діти потребують захисту від вчинків дорослих, від їх безвідповідальних та жорстоких рішень”, – йдеться у заяві гурту “Океан Ельзи”.

“Країна дітей” виходить одночасно у двох версіях.

Святослав Вакарчук зазначив : “В результаті творчих пошуків вирішили зробити дві версії пісні. Одну версію оригінальну, “океанівську”, на яку ми з Віктором Придуваловим і Ярославом Пілунським зняли відео. А другу, гіп-гоп версію, зробила команда Альони. У ній зовсім інший біт, вона м’якша і використовує мою ліричну музику”.

Кадри до відео зняли на початку травня у місті Лисичанськ на сході країни. Головними героями стали діти від 8 до 13 років, які проживають там.