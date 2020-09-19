#Буквы рассказывают о самых известных произведениях писательницы.

Биография

Родилась 19 сентября 1960 в Луцке в семье филологов. В 1968 году переехала с родителями в Киев.

Оксана Забужко училась в средней школе №82 (1977), закончила философский факультет Киевского университета им. Шевченко (1982) и аспирантуру при кафедре этики и эстетики этого же университета (1986). В 1987 году защитила диссертацию “Эстетическая природа лирики как рода искусства” на звание кандидата философских наук.

Оксана Забужко – вице-президент Украинского ПЕН-центра, член наблюдательного совета Международного фонда “Возрождение”, член многих редколлегий, жюри, конкурсных комитетов в Украине и за рубежом.

Печататься Оксана Забужко начала с 1972 г.

Литературная деятельность

“Первая и главная заповедь писателя: не солги. Казалось бы, просто, и именно она, когда придерживаться ее последовательно, и делает литературу опасной профессией – как у альпиниста или водолаза …” – писала Забужко.

Широкую известность Оксане Забужко принесла опубликованная в 1996 году книга “Польові дослідження українського сексу” (1996).

“Эта книга научила меня презирать славу как чисто деструктивный фактор для всякой, живой душой человека”.

Критики назвали эту книгу – первым феминистическим романом новейшей украинской литературы.

“Музей Покинутих Секретів”, 2009

Сюжет книги детективный. Это семейная сага, где описываются три ключевые для украинской истории эпохи – Вторая Мировая война, 70-е годы, ранние 2000-е. Автор уделяет много внимания эпохе УПА.

Книгу отнесены в список 20 лучших романов века.

“Казка про калинову сопілку”, 2000 год

Это женская версия легенды о Каине и Авеле вращается напряженной психологической драмой. Повесть переведена на польский, чешский, фарси, с успехом поставлена на театральных сценах в Украине и за рубежом.

“Notre Dam D’Ukraine. Українка в конфлікті міфологій”, 2007 год

Это фундаментальная историко-культурная работа писательницы. Это книга-предупреждение о нашем настоящем – о том, как жестоко мы расплачиваемся за потерю и забвение многовековой рыцарской культуры.

“І знов я влізаю в танк…”, 2016 год

Сборник актуальной публицистики известной писательницы. Сюда вошли статьи, эссе, интервью и воспоминания, написанные и опубликованные в 2012-2016 годах, во времена президентства Виктора Януковича, событий Майдана и развертывания военного конфликта на Востоке. Здесь и размышления об убийстве Оксаны Макар, и анализ религиозных аспектов войны в Донбассе.

Вибрані вірші 1980—2013, 2013 год

Это сборник стихов, содержит лучшее из наследия Оксаны Забужко за 1980-2013 годы. Кроме текстов, опубликованных в сборниках “Травневий іній” (1985), “Диригент останньої свічки” (1990), “Автостоп” (1994), “Новий закон Архімеда” (2000), “Друга спроба” (2009), к этому изданию вошли избранные поэтические переводы разных лет (с Р.М. Рильке, Сильвии Плат, Ч.Милоша, И.Бродского и др.), а также новые стихи, которые печатаются впервые.

“Оксана Забужко – Юрій Шевельов. Вибране листування на тлі доби: 1992-2002”, 2011 год

Это история многолетней дружбы одного из величайших языковедов 20-го века, ведущего эмиграционного мыслителя, критика и культуролога, профессора Колумбийского университета в Нью-Йорке Юрия Шевелева-Шереха (1908-2002) и писательницы Оксаны Забужко. Их переписка 1992-2002 гг. Сопровождается подробными комментариями Забужко, а также подборкой из их произведений, которые обсуждаются в письмах.

Произведения писательницы переведены более 20 языков.