Украинский певец Олег Винник и его партнерша в шоу "Танцы со звездами", хореограф Алена Шоптенко заболели COVID-19.

Об этом певец и хореограф сообщили на своих страницах в соцсетях.

“К сожалению, из-за COVID-19 мы с Аленой не смогли танцевать для вас. […] Болезнь настигла неожиданно, пока мы активно лечимся. Берегите себя и будьте здоровы!” — написал Винник в своем Facebook.

“Когда я кричала, что ничего не хочу, а хочу пони и быть принцессой, я не такую корону имела в виду”, — написала Шоптенко в Instagram, добавив слова благодарности подписчикам за поддержку.

Во время трансляции шоу Винник по видеосвязи сообщил, что у него двусторонняя пневмония, чувствует себя очень плохо и не может стоять на ногах более 10 минут.

Его партнерша в танцах также сообщила в Instagram-историях, что ее состояние очень тяжелое, беспокоит сильный кашель, температура.