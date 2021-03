Александр Вонг извинился перед людьми, которые обвинили его в домогательствах

Соответствующий пост он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

“В последнее время несколько человек выступили против меня и предъявили претензии касательно моего поведения в прошлом. Я поддерживаю их право выступить с заявлением и внимательно выслушал их мнение. Им было нелегко делиться своими историями, и я сожалею, что поступил так, что причинил им боль”, – отметил Вонг.

Он добавил, что теперь попытается использовать свое влияние, чтобы побудить других к признанию, что их поведение может наносить ущерб окружающим.

“Хотя наши мнения расходятся в некоторых деталях этих личных взаимодействий, я подам лучший пример и воспользуюсь своим видением и влиянием, чтобы побудить других признавать неуместное поведение. Жизнь – это обучение и рост, и теперь, когда я знаю больше, я добьюсь большего успеха”, – резюмировал дизайнер.

Адвокат Лиза Блум, представляющая интересы 10 человек, выдвинувших обвинения против Вонга, также сделала заявление по этому поводу.

“Мы встретились с Александром Вонгом и его командой. У моих клиентов была возможность сказать ему свою правду и выразить свою боль и обиду. Мы принимаем извинения господина Вонга и идем вперед. У нас нет дальнейших комментариев по этому поводу”, – написала она в своем Twitter-аккаунте.

We have met with Alexander Wang and his team. My clients had the opportunity to speak their truth to him and expressed their pain and hurt.

We acknowledge Mr. Wang’s apology and we are moving forward.

We have no further comment on this matter.

— Lisa Bloom (@LisaBloom) March 9, 2021