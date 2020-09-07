Украинская журналистка и телеведущая Ольга Фреймут сообщила, что поборола коронавирусной болезни, и рассказала о ходе болезни.

Соответствующий сообщение опубликовано на Facebook-странице телеведущей.

23 августа Фреймут рассказала, что получила положительный тест на COVID-19. Она отметила, что не знает, где и как заболела.

“Друзья, я поборола COVID… Даже не верится. Благодарна всем за поддержку. Родным — за любовь и заботу”, — написала она.

Фреймут рассказала, какими были первые симптомы болезни, хотя и считает, что говорить о болезни и немощи “не к лицу”.

“Все началось с сильной головной боли, не могли потушить даже сильные таблетки. Одну ночь я не смогла уснуть ни на минуту, потому что к мигрени добавились боли в плечах. Казалось, лежу под колесами грузовика. Думала — из-за тренировки. Впоследствии к этим болей начало выкручивать и печь ребра. Поднялась температура. Я сразу же записалась на тест”, — написала она, добавив, что уже после получения положительного результата теста перестала чувствовать запахи.

По словам телеведущей, коронавирусная болезнь “истощает душу” и “погружает в апатию”.

“Самое страшное в коронавирусе — его коварный индивидуальный подход. К кому он мягкий, кому-то — фатальный. ⠀

Мне повезло, но я прошу вас не примерить мою историю на себя; не обманывать себя — и если есть сомнения, обращаться к врачу”, — посоветовала Фреймут.