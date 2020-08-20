Об этом пишет Deadline.

Название нового проекта и подробности о нем пока не раскрываются, но предполагается, что это будет фильм про Женщину-паука.

Отмечается, что во вселенной Marvel было несколько персонажей по имени Женщина-паук. В 1970-х это имя носила Джессика Дрю, после нее были Мэри-Джейн Уотсон и Гвен Стейси. Про кого из них будет фильм, неизвестно.

Сценаристом фильма станет Кэти Силберман, продюсером – Эми Паскаль, а исполнительным продюсером выступит Рэйчел О’Коннор.