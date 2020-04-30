Об этом она рассказала в прямом эфире с Дмитрием Гордоном.

Так, во время эфира Полякова и Гордон обсуждали возможную повторную вспышку коронавируса COVID-19.

“Если все равно нас ждет этот вирус, так пусть все тогда переболеют и выживут сильнейшие… Мы уже переболели. Я была в Майями. У меня сначала Алиса заболела (младшая дочь). 41 градус был на градуснике. я такой температуры не видела никогда в жизни! Я от дочери сильно заразилась – мы страшно кашляли. Мы были на антибиотиках. Мы так тяжело переболели”, – сказала Оля Полякова.

Певица не сообщила, делали ли они с дочерью тесты на определение типа инфекции.

В пресс-службе певицы агентству “РБК-Украина” рассказали, что это все лишь “предположения артиста”.

“По симптомам вируса, который Оля подхватила в Майами в январе 2020 года (высокая температура, сильный кашель), по мнению артиста, – это могли быть признаки короновируса”, – уточнили в команде Поляковой.