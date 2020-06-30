Об этом певица написала в своем Instagram-аккаунте.

“Это фото так отражает тебя, по виду свирепый, но добрый внутри. Сильный, но мягкий, твёрдый решительный, но уступчивый, когда дело касается твоих девочек! Как все эти качества уживаются в тебе так гармонично, что жить с тобой одно удовольствие? Нам тепло и безопасно, мы окружены заботой и вниманием, любовью и комплиментами! И если девочки выбирают мужей, похожих на отца, то им несказанно повезет, хотя таких ведь больше нет. Будь главное здоров и полон сил! Скачи на своих конях, играй в теннис, занимайся любимым делом, плавай в заливе и люби нас! А мы рядом! С днём рождения!” – написала певица.

Отметим, что Оля и Вадим в браке уже 16 лет и воспитывают двух дочерей. В 2005 году родилась первая девочка, которую назвали Марией. В 2011 году в семье Поляковых родилась вторая девочка Алиса.