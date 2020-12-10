Эту информацию подтвердил ее муж Майк Тиндалл, сообщает People.
“Это была хорошая неделя для меня, так как я узнал, что третий Тиндалл на подходе”, – сказал он.
Майк Тиндалл добавил, что надеется, что у них родится сын.
“На этот раз я хочу мальчика. У меня есть две девочки. Поэтому я бы хотел мальчика, но мне все равно, будь то мальчик или девочка, но, пожалуйста, пусть будет мальчиком!” – отметил он.
Будущий папа также рассказал, что пара пока не определилась с именем, но они рассматривают актуальные имена 2020 года, такие как “Кови или Ковина”.
По словам представителя королевы Елизаветы и принца Филиппа, они осведомлены об этих новостях и “очень рады”.
Однако, в то время как Майк поделился захватывающей новостью о рождении ребенка со всем миром, он еще не сообщил об этом своим дочерям.
“Мы еще не сказали Миа только потому, что знали, что она расскажет всем в школе. Мы скажем ей сейчас, когда мы уже получили результаты УЗИ”, – сказал он.
Зара Тиндалл – дочь принцессы Анны, единственной дочери королевы. Несмотря на то, что она является членом королевской семьи, она не имеет официального титула.
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