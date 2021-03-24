Об этом сообщает CNN.
Ее муж Майк Тиндалл рассказал, что мальчик, которого назвали Лукас Филип, появился на свет в воскресенье. Его вес составил 3,7 кг.
Он также отметил, что малыш родился в 18:00 по местному времени на полу в ванной комнате их семейного дома в поместье принцессы Анны в Глостершире.
Акушерка, которая должна была встретить их в больнице, быстро прибыла к ним домой, потому что она была недалеко, а вторая пришла, когда уже виднелась головка малыша.
Майк назвал Зару настоящим воином и отметил, что лично перерезал пуповину.
“Мы никогда не можем судить женщину с точки зрения того, что ей приходится пережить при родах”, – добавил он.
Зара Тиндалл – дочь принцессы Анны, единственной дочери королевы. Несмотря на то, что она является членом королевской семьи, она не имеет официального титула.
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