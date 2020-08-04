Солистка группы ONUKA Ната Жижченко рассказала о том, каким будет ее новый альбом, выход которого уже не за горами.

О своих переживаниях она рассказала в интервью изданию Vogue.

По словам исполнительницы, накануне пандемии она чувствовала, что “выгорает” и собиралась брать паузу.

Но коронавирус не просто внес свои коррективы, но сделал так, что артистке не пришлось ни перед кем оправдываться, а время карантина она смогла использовать для личного наполнения и вдохновения.

“Получилось так, что карантин пошел мне на пользу. В конце прошлого года у меня было такое выгорание, что мне не нравился ни один материал – и не было никаких идей. И если бы не беременность и не пандемия, мы бы все равно взяли паузу”, – рассказала Ната.

В начале карантина певица не делала абсолютно ничего около двух месяцев. Она пыталась осмыслить свою жизнь глубже и прислушиваться к себе.

За это время певица созрела к новому альбому.

Ее новая музыка – не про материнство. Там не будет композиций, которые посвящены сыну.

Напротив, Ната сохранит привычные для ONUKA народные мотивы и добавит больше электронного звучания.

“Это песни не о рождении новой жизни, а скорее о борьбе со своими страхами. О победе над стереотипами мышления, которые сидят в тебе годами и не дают стать счастливой. И только когда удается побороть их, ты обретаешь гармонию. Но альбом будет не только о личном. В нем есть трек, посвященный слепоте, например. Глобально будет выдержан баланс между социальными проблемами и личными историями. И этот альбом совершенно точно более электронный, более смелый в музыкальном смысле. Он не для попадания в хит-парады”, – рассказала артистка.

Также она обратила внимание на интересную деталь – за шесть лет существования коллектива ONUKA – не сменился ни один из музыкантов, что, по ее мнению, свидетельствует о единых ценностях и мотивах работы.

“В новом материале будет больше электроники, но тем не менее наша суть, синтез электроники и народной музыки останется – мы его придумали, сами взрастили, и я дорожу этим сейчас еще больше, чем раньше”, – подытожила она.