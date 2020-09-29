Ролик опубликован на YouTube-канале группы.
Отмечается, что трек “Сеанс” был написан в период, когда вокалистка группы – Ната Жижченко готовилась стать мамой. Этот трек посвящен сыну певицы.
Сама Ната называет новую песню самой интимной в дискографии проекта. Отойдя от социальных тем предыдущих работ, ONUKA заговорила о личном.
По ее словам, “Сеанс” – это история о борьбе с предубеждениями и стереотипами, а также о пути к победе над своими страхами.
“Со своими страхами нужно бороться. Признавать, что они есть. Такое признание станет движущей силой для того, чтобы от них избавиться. Проговаривать их: с психологом, друзьями или сами с собой. Я люблю анализировать все один на один, потому что таким образом могу подойти к проблеме со всех ракурсов, расставить приоритеты и искать пути решения ситуаций. Главное – не запускать эти процессы, ведь чем дольше откладываешь на завтра, тем меньше шансов, что ты это решишь. Распознайте их. Поборите их. А после будет новый старт, новый пункт назначения”, – отметила ONUKA. ⠀
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ПРЕМ’ЄРА. Рада поділитися з вами синглом СЕАНС та відео на нього, яке стало поетичною історією про сміливу героїню, що не боїться дивитися в обличчя своїм страхам. ⠀ Існує в’язниця, в якій мільярди ув’язнених людей. Це в’язниця без стін, без колючого дроту, без охорони. Мало хто може з неї втекти, але ті, кому вдається, знаходять справжню свободу. Ця в’язниця в наших головах. Вона стримує наш талант, здатність самовиражатися, не дає реалізувати потенціал. Ця в’язниця — страх. ⠀ Мій головний страх — вважати себе гідним гравцем. Сприймати себе як того, у кого щось може вийти. Страх повірити в себе, у свій успіх, та й у те, що я заслуговую на успіх. Страх повірити, що мені дозволено щось творити й доносити це людям. ⠀ Франк Рузвельт сказав: «Єдине, чого ми маємо боятися, — це сам страх». Будь-який страх, особливо не пророблений, не проговорений, дає коріння для безлічі негативних ситуацій у майбутньому, поведінкових реакцій та запрограмованих відчуттів. Наші страхи здаються поверхневими, а насправді мають глибинний влив на усе життя. ⠀ Зі своїми страхами потрібно боротися. Визнавати, що вони є. Таке зізнання стане рушійною силою для того, щоб їх позбутись. Проговорювати їх: з психологом, друзями або самі з собою. Я люблю аналізувати все сам на сам, тому що таким чином можу підійти до проблеми з усіх ракурсів, розставити пріоритети та шукати шляхи вирішення ситуацій. Головне — не запускати ці процеси, адже чим довше відкладаєш на завтра, тим менше шансів, що ти це вирішиш. Розпізнайте їх. Поборіть їх. А після буде новий старт, новий пункт призначення. ⠀ А чого боїтесь/боялись ви? Чи вдалось вам побороти власні страхи? ⠀ Буде цікаво побачити ваші історії із хештегом #MyСЕАНС.
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