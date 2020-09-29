Ролик опубликован на YouTube-канале группы.

Отмечается, что трек “Сеанс” был написан в период, когда вокалистка группы – Ната Жижченко готовилась стать мамой. Этот трек посвящен сыну певицы.

Сама Ната называет новую песню самой интимной в дискографии проекта. Отойдя от социальных тем предыдущих работ, ONUKA заговорила о личном.

По ее словам, “Сеанс” – это история о борьбе с предубеждениями и стереотипами, а также о пути к победе над своими страхами.

“Со своими страхами нужно бороться. Признавать, что они есть. Такое признание станет движущей силой для того, чтобы от них избавиться. Проговаривать их: с психологом, друзьями или сами с собой. Я люблю анализировать все один на один, потому что таким образом могу подойти к проблеме со всех ракурсов, расставить приоритеты и искать пути решения ситуаций. Главное – не запускать эти процессы, ведь чем дольше откладываешь на завтра, тем меньше шансов, что ты это решишь. Распознайте их. Поборите их. А после будет новый старт, новый пункт назначения”, – отметила ONUKA. ⠀

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